Gavin et Stacey seront de retour pour Noël, a annoncé James Corden – mais ce n’est pas ce à quoi les fans pourraient s’attendre.

Et James, l’une des principales stars ainsi qu’un créateur-écrivain, espère vraiment qu’il fera un retour à la télévision à un moment donné dans le futur.

L’animateur de Late Late Show, qui a créé et écrit les trois séries originales avec sa copine Ruth Jones, a déclaré que lui, Ruth, Matt Horne (Gavin) et Joanne Page (Stacey) avaient enregistré des lignes pour un projet de radio pour BBC Wales.

Reprenant vraisemblablement son rôle de Smithy, avec Ruth de retour en tant que Nessa, James a également publié une mise à jour sur un possible renouveau télévisé.

La spéciale de Noël dernier, de retour après 10 ans, a laissé les fans sur un cliffhanger après que Nessa se soit mise à genoux et ait demandé à Smithy de l’épouser.







« Nous sommes tous sur un groupe de texte WhatsApp », a déclaré James à Metro, « Nous avons tous, Matt et Jo, fait une émission de radio spéciale pour BBC Wales l’autre jour qui sortira à Noël, et nous y avons tous contribué un peu. »

Parmi les nouveaux épisodes possibles, James a admis qu’il « ne savait pas vraiment. »

«Nous parlons toujours, nous tous, et Ruth et moi parlons tout le temps», a-t-il poursuivi.

« J’espère tellement que nous le ferons. La prochaine sera vraiment la dernière, la dernière partie, et c’est un peu trop de pression pour ma poitrine pour le moment, si je suis honnête, dans l’angoisse de 2020 . «







James a conclu: « Donc, nous traverserons ce pont quand nous y serons. Mais je vous promets que nous ne vous conduirons pas sur ce pont à moins que nous pensons que cela vaudra le voyage. »

Ruth a récemment mis fin aux rumeurs selon lesquelles elle et James avaient travaillé sur de nouveaux épisodes.

L’actrice galloise a déclaré à Eamonn Holmes et Ruth Langsford sur This Morning qu’il « n’y avait plus aucun projet d’écrire », malgré la fin non résolue de l’émission spéciale de Noël.







La BBC, quant à elle, a récemment insisté sur le fait qu’elle reviendrait définitivement « un jour ».

La société est restée vague sur le moment – si jamais – elle reviendra.

La directrice du contenu, Charlotte Moore, a déclaré que même si un épisode de 2020 n’était jamais sur les cartes, il pourrait faire un retour plus tard.







Une théorie des fans prétend que la série reviendra dans une décennie et examinera comment Stacey de Joanna Page et Gavin de Matthew Horne s’entendent avec les enfants âgés.

La série originale a pris fin en 2009, après trois séries, pour revenir 10 ans plus tard avec le spécial de Noël.

Depuis le succès de l’émission, Ruth est devenue une romancière à succès, tandis que James s’est imposé de l’autre côté de l’étang en tant qu’animatrice de chat et acteur hollywoodien.