James Corden est devenu franc avec Oprah Winfrey à propos de sa décision de se lancer dans un voyage de santé avec WW, le nouveau nom de Weight Watchers.

Le 13 février, Oprah a organisé l’événement virtuel WW Your Life in Focus qui comprenait également Ciara et Jennifer Garner en tant qu’invités. Oprah a montré un clip de James annonçant son plan de commencer à se concentrer sur sa santé avec WW.

En regardant la vidéo, le Chats L’acteur a déclaré à Oprah: « Même en regardant cette vidéo, cela me rend très émouvant parce que je l’ai vraiment ressenti chaque année. J’ai vraiment eu ce sentiment de la définition de la folie, n’est-ce pas vraiment de continuer à faire la même chose maintes et maintes fois et en attendant des résultats différents, ce qui n’arrivera jamais. «

Il a partagé que l’une des choses qui le retenait dans son parcours de bien-être était la stigmatisation à l’encontre des hommes qui s’efforcent de devenir en meilleure santé.

« En tant qu’homme, il est historiquement considéré comme [not] très sexy de dire que vous suivez un régime, ou ce n’est pas très viril en quelque sorte de vouloir faire des changements dans votre propre santé « , a-t-il expliqué. » Parce que les hommes boivent de la bière, et nous sortons, et peu importe ce vous ressemblez, et toutes ces choses. »