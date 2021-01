James Corden s’est inscrit à Weight Watchers.

Le comédien, 42 ans, a admis qu’il était resté le visage rouge parce qu’il était à bout de souffle pourchassant son fils pendant seulement trois minutes.

Le père de famille James élève les enfants Max, neuf ans, Carey, six ans et Charlotte, trois ans, avec sa femme Julia Carey.

Maintenant, l’hôte du Late Late Show a l’intention de revoir son régime alimentaire et de mettre sa forme physique en forme.

Il a déclaré: « Je veux changer ma façon de vivre. Je veux être meilleur pour mes enfants et pour ma famille. Je ne veux pas me réveiller fatigué ou me sentir gêné lorsque je poursuis mon fils au football. champ et essoufflé après trois minutes. «







(Image: Getty Images)



Il a ajouté: « Le poids n’est pas le problème, c’est le bien-être que je suis prêt à affronter. Je vais prendre cette année et travailler pour être en bonne santé …

« Si 2020 nous a appris quelque chose, c’est que prendre soin de soi doit être une priorité. J’ai appelé WW parce que je crois absolument qu’ils ont les outils en place pour m’aider à faire ce changement. »

Son nouveau régime alimentaire myWW + met l’accent sur une alimentation saine, l’activité, l’état d’esprit et le sommeil.







(Image: Getty Images pour TOM FORD: AUTUM)



Auparavant, James a subi une transformation complète lorsqu’il a perdu six pierres.

Anna Hill, directrice générale de WW UK, a déclaré: «Nous souhaitons souhaiter la bienvenue à James Corden qui a rejoint la famille WW aujourd’hui!

«Cette annonce est particulièrement spéciale pour le Royaume-Uni car c’est là que sa carrière a commencé et où il reste une star très aimée et familière …







(Image: AFP via Getty Images)



«Nous remercions James d’avoir partagé son histoire de manière si honnête et sincère et d’avoir embrassé le pouvoir de notre communauté pour galvaniser la nation pour qu’elle accorde la priorité à sa santé et faire de 2021 une année plus positive.

«James a rejoint WW et a commencé son parcours de bien-être à un moment critique pour la santé et le bien-être du pays.

«Une étude récente de WW indique que 4 Britanniques sur 10 se sentent moins heureux et en moins bonne santé qu’il y a un an et, comme James, 83%« recherchent de l’aide pour leur parcours de bien-être ».

Le PDG et président de WW, Mindy Grossman, a déclaré: « James a la capacité particulière d’inspirer les gens par sa vulnérabilité, son humilité et son humour …

«Nous sommes plus que chanceux de l’avoir comme notre partenaire mondial car il partage sa perspective poignante à une époque où il est plus important que jamais de donner la priorité à notre santé.