James Corden rompt le silence sur les allégations de comportement abusif au restaurant de New York: “C’était disgracieux”

L’animateur de fin de soirée James Corden s’est ouvert lundi soir sur le récent drame entourant son comportement abusif présumé dans un restaurant de New York, disant qu’il “regrette profondément” d’avoir fait un commentaire grossier à un serveur.

L’animateur de “Late Late Show” a commencé son émission du lundi en reconnaissant pourquoi il était resté silencieux sur le drame pendant près d’une semaine, affirmant qu’il avait tendance à éviter de répondre aux rumeurs.

“J’aime adopter, vous savez, une attitude assez britannique du genre, vous savez, rester calme et continuer. Des choses vont être écrites sur moi”, a expliqué Corden. “‘Ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer’ est vraiment ma devise. Mais comme mon père me l’a fait remarquer samedi, il a dit : ‘Fils, eh bien tu t’es plaint, alors tu devras peut-être t’expliquer.'”

La semaine dernière, le restaurateur Keith McNally a banni le comédien de son restaurant haut de gamme à New York, Balthazar. McNally a détaillé les rapports de son personnel affirmant que Corden avait abusé verbalement d’un serveur et fait tout un plat de la nourriture qu’ils lui servaient.

JAMES CORDEN N’EST PLUS INTERDIT DU RESTAURANT HAUT DE GAMME NYC DE KEITH MCNALLY APRÈS UNE APOLOGIE “PROFUSE”

McNally a qualifié le comédien de “petit crétin d’homme” et a déclaré qu’il était le “client le plus abusif” que ses serveurs Balthazar aient rencontré en 25 ans.

McNally a déclaré lors d’un incident affreux que Corden “criait[ed] comme un fou » chez un serveur parce que l’omelette au jaune d’œuf de sa femme contenait du blanc d’œuf et quand elle a été ramenée à table après avoir été réparée, elle a été accompagnée de frites maison au lieu d’une salade.

McNally a déclaré que Corden s’était excusé “abondamment” après que le message eut attiré l’attention des médias, ce qui l’a incité à annuler l’interdiction. Mais les choses ont pris une tournure lorsque Corden a affirmé qu’il n’avait rien fait de mal “à aucun niveau” au New York Times peu de temps après.

« Ne devrions-nous pas tous être un peu adultes à ce sujet ? Corden a demandé au journaliste. “Je vous promets, renseignez-vous autour de ce restaurant. Ils ne sont pas au courant. Peut-être 15 % des gens.” McNally a appelé Corden à “assumer” son comportement dans une autre publication Instagram.

Mais le comédien a réfléchi à son comportement lors d’un monologue de quatre minutes et demie lundi soir, expliquant que sa femme Julia Carey s’était fait servir de la nourriture à laquelle elle était allergique. Il a également déclaré qu’un incident était récent, mais qu’un autre s’était produit en 2014.

JAMES CORDEN SE MOQUE DE JADA PINKETT SMITH AVEC LA PARODIE « NOUS NE PARLONS PAS DE JADA »

“Alors que son repas s’est trompé sur la table pour la troisième fois, dans le feu de l’action, j’ai fait un commentaire sarcastique et grossier sur le fait de le cuisiner moi-même. Et c’est un commentaire que je regrette profondément”, a déclaré l’acteur de “Cats”.

“Je comprends les difficultés d’être serveur. J’ai travaillé par équipes dans des restaurants pendant des années”, a détaillé Corden. “J’ai un tel respect et j’apprécie toute personne qui fait un tel travail, et l’équipe de ce restaurant est tellement géniale.”

Corden a également allégé l’ambiance en plaisantant sur les critiques détestant son segment “Carpool Karaoke” et d’autres étant choqués qu’il soit marié à une femme.

“Le directeur du restaurant et le serveur, ils étaient adorables, ils étaient adorables. Ils ont apporté des verres de champagne pleins en guise d’excuses, mais nous nous sommes dit : « Ce n’est pas nécessaire. Nous n’en avons pas besoin. » Nous avions passé un bon moment. Même pour moi, il était trop tôt pour commencer à boire”, a plaisanté Corden.

Mais l’humoriste a expliqué que, parce que son comportement n’était ni violent ni vulgaire, il ne se rendait pas compte qu’il avait tort.

“Parce que je n’ai pas crié ou crié, comme si je ne me suis pas levé de mon siège, je n’ai insulté personne ni utilisé un langage désobligeant, je me suis promené en pensant que je n’avais rien fait de mal, ” a réfléchi Corden. “Mais la vérité est que… j’ai fait un commentaire grossier et grossier et c’était faux. C’était un commentaire inutile. C’était désagréable envers le serveur.”

Corden a conclu son monologue en reconnaissant qu’il “avait eu une bonne conversation” avec McNally sur l’incident, mais n’a pas reconnu l’interview du New York Times. Il a répété à plusieurs reprises combien il aimait le personnel de Balthazar et “acceptait[s] l’opinion de chacun” sur la situation.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“J’espère que je serai à nouveau autorisé à entrer un jour, alors quand je serai de retour à New York, je pourrai y aller et m’excuser en personne, ce que je ferai absolument”, a conclu Corden.