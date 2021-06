James Corden révèle un moment REVOLTING Carpool Karaoke avec le crooning Stevie Wonder

L’animateur de l’émission CHAT James Corden a persuadé la légende de la soul Stevie Wonder d’appeler sa femme et de lui faire une sérénade – mais elle était aux toilettes.

Le leader du Late Late Show voulait que le chanteur chante son hit numéro un I Just Called to Say I Love You au téléphone lorsqu’il est apparu sur son Carpool Karaoke.

James Corden a convaincu Stevie Wonder d’appeler et de chanter sa femme[/caption]

James, 42 ans, a pensé que c’était un moment incroyablement romantique qui a été filmé.

Mais il a découvert plus tard la vérité lorsqu’il a parlé à Julia, qui n’a jamais révélé le fait qu’elle était sur le trône.

S’exprimant sur The Ellen Degeneres Show aux États-Unis, il a déclaré: « Je me suis dit: » peut-être que ce sera amusant « . Ce qui passe à la télé est vraiment émouvant.

« Ce que je ne savais pas quand je suis rentré à la maison, c’est que ma femme était en fait dans une cabine de toilette lorsque le téléphone a sonné.

L’animateur de l’émission de discussion avec sa femme Julia, qui était aux toilettes lorsqu’elle a reçu l’appel[/caption]

James est récemment apparu dans The Ellen Degeneres Show et a rappelé le moment[/caption]

« J’avais cette magnifique image d’elle complètement submergée par l’émotion, mais elle était littéralement dans les toilettes d’un restaurant. »

Stevie a même utilisé son orgue à bouche de marque et a personnalisé les paroles de son succès mondial de 1984 en « Je viens d’appeler pour dire que James t’aime ».

Le vétéran du showbiz a chanté avec effronterie une autre ligne modifiée: « Et il me promet qu’il me laissera participer à son émission pendant une heure. »

Un James émotif a essuyé ses larmes alors que Julia, épouse de neuf ans, mère des trois enfants de James, a été abasourdie par l’appel surprise.





James a eu une gamme d’invités dans son émission et sur Carpool Karaoke[/caption]

Et il a pensé qu’il avait l’avantage en disant à Stevie: « Oh mon Dieu, tu viens de marquer tellement de points de brownie. »

Le segment populaire Carpool Karaoke de James l’a vu rejoint par Madonna, Adele et Justin Bieber.

Plus récemment, les téléspectateurs ont vu Corden animer le Réunion d’amis très attendue.

Le Britannique a dirigé la conversation alors que Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer et Matt LeBlanc se sont assis ensemble sur le tristement célèbre canapé rouge.