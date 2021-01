Il a poursuivi: « Cela a commencé à me déprimer d’une manière que je n’ai jamais vraiment pu m’en tenir à quelque chose comme ça et je pense que j’ai probablement passé longtemps à accepter que c’est mon corps et c’est tout. Mais je suis vraiment malade et fatigué de faire la même chose chaque année. «

La star a invité les fans à le rejoindre dans son voyage de perte de poids, en disant: « Faisons de cette année la dernière fois que c’est la résolution de notre nouvel an. »

Corden a déclaré qu’il avait contacté Weight Watchers et avait demandé de l’aide. Dans le cadre de leur nouveau partenariat, l’animateur de télévision suivra le nouveau plan myWW +, qui propose une approche holistique de la perte de poids et du bien-être.

« Je veux changer ma façon de vivre. Je veux être meilleur pour mes enfants et pour ma famille », a déclaré Corden dans un Weight Watchers communiqué de presse. « Je ne veux pas me réveiller fatigué ou me sentir gêné lorsque je poursuis mon fils sur le terrain de football et que je suis essoufflé après trois minutes. Le poids n’est pas le problème, c’est le bien-être que je suis prêt à affronter . «

La société a déclaré que «pour encourager autant de personnes que possible à se lancer dans un voyage de santé», 100 000 adhésions numériques Weight Watchers seront accordées «à ceux qui ont enduré des difficultés financières au cours de la dernière année».