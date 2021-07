James Corden partage une photo rare avec toute la famille, y compris des sœurs sosies alors qu’elles se réunissent après 18 mois

JAMES Corden a retrouvé sa famille pour la première fois en près de 18 mois hier soir.

La star de la télévision a pris une photo rare avec ses parents et ses sœurs sosies à Wembley, où ils regardaient la demi-finale de l’Euro de l’Angleterre contre le Danemark.

James Corden avec sa famille à Wembley hier soir

Blotti ensemble avant le coup d’envoi, un James ému a pris un selfie avec ses proches souriants.

Il l’a posté sur Instagram et a écrit : « Cela fait presque un an et demi que je ne suis pas dans la même pièce que ma mère, mon père et mes sœurs, et quelle pièce !

« Je ne peux pas commencer à vous dire à quel point tout cela me rend émotif ! Viens en Angleterre!!!!! »

Sa co-vedette de Gavin et Stacey, Sheridan Smith, a adoré et a commenté : « quelle famille . «

James vit maintenant aux États-Unis où il anime son talk-show de fin de soirée

Alors que le chanteur Michael Buble postait : « Belle famille !!!! . «

Footy mad James aura été rendu encore plus émotif par la victoire historique de l’Angleterre.

Les Three Lions ont vaincu les Danois 2-1 et se sont qualifiés pour la finale de dimanche contre l’Italie.

Il est surtout connu au Royaume-Uni en tant que star et co-scénariste de Gavin et Stacey

Il s’agit de leur première finale de tournoi majeur depuis leur victoire en Coupe du monde en 1966.

Dans la préparation du grand match, la star de James Facetimed England, Declan Rice, qui joue pour son bien-aimé West Ham United.





Le footballeur a déclaré sur le podcast anglais: «Depuis le match contre l’Écosse, j’ai pas mal parlé à James Corden sur Facetime après le match. Il était au match contre l’Allemagne avec Mark Noble et ils bourdonnaient. C’est un rebord, un gars de haut niveau.

« James Corden m’a en fait demandé ‘est-ce que tu comprends ce que tu fais ?’ Et j’ai dit que ça ne m’avait pas encore vraiment touché, même lorsque le tournoi se terminerait, cela pourrait ne pas me toucher avant la fin de ma carrière, mais il y a un objectif final et si nous pouvons le faire, wow.

« Nous ne voulons pas trop nous dépasser, bien sûr que non, mais nous savons ce qui nous attend et espérons réaliser un rêve énorme. »