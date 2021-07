James Corden fait son retour dans la comédie télévisée avec la nouvelle série Amazon Mammals – sa première depuis Gavin et Stacey

JAMES Corden est sur le point de faire un retour dans la comédie épique dans la nouvelle émission Mammals – deux ans après le spécial Noël de Gavin & Stacey.

L’acteur de 42 ans reviendra sur nos écrans dans la nouvelle comédie dramatique Amazon en six parties.

Getty

James Corden est sur le point de faire un retour dans la comédie épique dans la nouvelle série Mammals[/caption]

Polycopié

L’animateur de télévision est apparu dans Gavin et Stacey il y a deux ans[/caption]

L’animateur du Late Late Show sera aux côtés de grands noms tels que l’actrice de Paddington Sally Hawkins et Killing Eve’ Henry Lloyd-Hughes.

Bien que l’intrigue soit restée secrète, l’écrivain Jez Butterworth a évoqué des sujets touchant aux relations, à l’amour, au mariage et à la mort.

Parlant de l’intrigue, il a déclaré: « Un bon mariage est la chose la plus magique.

« Dans un monde de huit milliards, vous avez trouvé celui qui vous attrape, enflamme votre corps et votre âme.

« Qui vous permet de grandir et de vous épanouir. Qui vous donne l’étincelle, la confiance pour devenir vous.

« Vous n’allez jamais avoir de relations sexuelles avec quelqu’un d’autre, jamais, puis vous allez mourir et être mort pour toujours. »

« PERSONNAGES ICONIQUES »

Jez a également félicité James, lauréat du Tony Award, pour ses talents d’acteur comiques de premier ordre qui ont rendu ses personnages « iconiques ».

Parlant de James, il a déclaré: «Sa performance dans One Man Two Governors était comme voir Mickey Rooney, Terry-Thomas et The Marx Brothers en un.

«Son Smithy dans Gavin et Stacey est pour les âges – il a pris un gâchis nécessiteux et au grand cœur d’un personnage de soutien et l’a rendu emblématique.

« Mais il n’y a pas non plus de patch sur son Sea Monster dans le sketch de The Late Late Show Shape of Water avec Sally Hawkins. Recherche le sur Google. »

« Je me réjouis de travailler à nouveau avec Sally et Colin Morgan aussi », a ajouté Butterworth.

«Aux côtés de Melia Kreiling, incroyablement talentueuse, ils forment une équipe de conteurs de classe mondiale.»

Le producteur exécutif et co-créateur James Richardson a également laissé entendre que l’émission se concentrerait sur la complexité des relations humaines.

Il a déclaré: «Après avoir vu toutes ses pièces et avoir travaillé avec Jez sur trois saisons de Britannia, je sais qu’il n’y a pas de meilleur conteur au monde pour éclairer l’obscurité des relations.

« Et pas d’acteurs plus talentueux, intrépides ou plus drôles que James, Sally, Melia, Colin et Samuel pour incarner nos rôles principaux. »

Le tournage de la toute nouvelle série commence ce mois-ci.

RETOUR DE GAV & STACE ?

Cela vient après que James ait laissé entendre que Gavin et Stacey pourraient revenir – mais ce serait probablement le dernier versement.

James et sa collègue scénariste et membre de la distribution Ruth Jones ont été constamment interrogés sur la perspective de plus d’épisodes après que le dernier Gavin & Stacey le jour de Noël 2019 ait été un énorme succès.

Et quand Zoe Ball l’a interrogé à ce sujet dans son émission de petit-déjeuner sur Radio 2 plus tôt cette année, il a déclaré : ou l’envie d’en faire un.

«Je pense que ce serait dommage de le laisser là. C’est mon sentiment et je pense que Ruth ressent la même chose.

« Cela ne ressemble pas à la fin d’un livre, mais à la fin d’un chapitre.

« Mais j’ai l’impression que si nous en faisions un autre, ce serait la fin. »

James et Ruth, qui jouent Smithy et Nessa dans la série, ont déclaré qu’ils ne donneraient plus d’indices.

Malgré l’émission spéciale de Noël de la sitcom qui a attiré près de 12 millions de téléspectateurs, le modeste duo ne veut pas nourrir les espoirs des gens, mais les anéantir.

James a déclaré : « Avec le dernier, c’est pourquoi nous l’avons écrit sans le dire à personne.

«Nous l’avions terminé avant d’appeler la BBC parce que nous ne voulions tout simplement pas faire quoi que ce soit qui puisse laisser tomber tout le monde de quelque façon que ce soit.

« Et donc mon pressentiment est que personne ne saura jamais s’il vient jusqu’à ce que nous l’ayons. »

Getty – Contributeur

L’écrivain de mammifères Jez Butterworth a félicité James pour ses talents d’acteur comique[/caption]

Alamy

Les fans de Gavin et Stacey sont désespérés pour un autre versement[/caption]