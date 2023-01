James Corden a presque joué le rôle de Brendan Fraser dans ‘The Whale’: rapport

James Corden a failli jouer le rôle de Brendan Fraser dans le favori de la saison des récompenses “The Whale”, selon un nouveau rapport.

L’animateur de “Late Late Show” a déclaré à Peter Hammond de Deadline qu’à un moment donné, il était attaché au projet concernant un homme de 600 livres essayant de renouer avec sa fille séparée et que Tom Ford a été mis en scène.

“J’allais jouer ce rôle et Tom Ford allait diriger”, a déclaré Corden, selon le point de vente. Cependant, Corden et Ford ont fini par ne pas faire le film “parce que Ford voulait un contrôle plus complet du projet”, a écrit Hammond la semaine dernière.

Il a ajouté: “Corden pense aussi qu’il était peut-être trop jeune pour lui rendre justice.”

BRENDAN FRASER RÉVÈLE QU’IL S’EST affamé POUR LE RÔLE DE ‘GEORGE DE LA JUNGLE’: ‘J’AI ÉTÉ CIRÉ’

Corden a déclaré que George Clooney avait brièvement envisagé de réaliser, mais seulement s’il pouvait trouver un acteur proche du personnage de 600 livres pour jouer le rôle principal.

“Les complications étaient trop importantes, comme vous pouvez l’imaginer, et Clooney n’a jamais été impliqué au-delà de ce bref flirt avec la propriété”, a écrit Hammond.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le réalisateur de “The Whale”, Darren Aronofsky, a tout confirmé à Hammond à une autre occasion, a écrit le chroniqueur.

En octobre, Fraser a reçu une autre ovation debout pour sa performance dans “The Whale”.

Fraser, 53 ans, a été ému aux larmes lors de sa deuxième ovation debout – cette fois au Festival du film de Londres. Le film a été montré à un public et l’acteur aurait reçu une standing ovation de cinq minutes.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La réaction au film au Festival du film de Londres fait suite à sa première ovation debout au Festival du film de Venise début septembre. Le public a accordé une standing ovation de six minutes à la star de “Crash”.

Fraser est revenu au grand écran pour ce que beaucoup pensent être un Rôle prétendant aux Oscars .

Le rôle représente un grand retour pour Fraser , car c’est son premier rôle principal en près d’une décennie. La star de “The Mummy” a également des rôles à venir dans le dernier western de Martin Scorsese “Killers of the Flower Moon”, et avec Dawn Olivieri et Marcia Cross dans “Behind the Curtain of Night”.

Les représentants de Corden et de Ford n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.