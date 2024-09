James Cook marque trois TDs pour aider les Buffalo Bills à vaincre les Miami Dolphins ; Tua Tagovailoa blessé

MIAMI GARDENS, Floride (AP) — Les fans de Buffalo ont applaudi si fort au Hard Rock Stadium qu’on a demandé à l’entraîneur des Bills, Sean McDermott, s’il s’agissait d’un match à domicile.

Ce n’était pas le cas. Mais Buffalo a certainement donné aux fans qui ont fait le déplacement dans le sud de la Floride de quoi célébrer jeudi soir.

James Cook a attrapé une passe de touchdown et a couru pour deux touchés et les Bills ont battu Miami 31-10, avec le quart-arrière des Dolphins Tua Tagovailoa quittant le terrain prématurément en raison d’une commotion cérébrale.

Tagovailoa a quitté le terrain au troisième quart-temps après être entré en collision avec le défenseur Damar Hamlin et s’être cogné la tête contre le gazon. Tagovailoa a rapidement été écarté du jeu en raison de sa commotion cérébrale, ce qui jette le doute sur sa saison après avoir dû faire face à des blessures à la tête.

« C’est très triste. C’est la pire partie du jeu », a déclaré Josh Allen, le quarterback des Bills. « Je ne transmets que de l’amour et des prières à lui et à sa famille, et j’espère que tout le monde lui en envoie, car il va en avoir besoin. »

L’entraîneur Mike McDaniel n’a pas précisé si les Dolphins placeraient Tagovailoa dans la réserve des blessés, affirmant que l’équipe l’évaluerait davantage vendredi.

« Je suis juste inquiet pour mon coéquipier, comme le reste des gars », a déclaré McDaniel. « Nous aurons plus d’informations demain et nous prendrons les choses jour après jour à partir de là. »

Allen, qui joue avec un gant sur sa main gauche non lanceuse après s’être blessé lors du match d’ouverture de Buffalo, a complété 13 des 19 passes pour 139 yards. Il a un bilan de 12-2 contre les Dolphins, et les Bills ont un bilan de 14-2 contre Miami depuis la première année de McDermott comme entraîneur-chef en 2017.

McDermott a salué la performance de sa défense, qui a commis trois revirements et a limité l’attaque de haut vol de Miami à un touchdown et un field goal malgré l’absence de plusieurs titulaires.

« Le prochain joueur à jouer. Les gars ont fait un excellent travail », a déclaré McDermott. « Ces gars travaillent dur. De bonnes choses arrivent quand on travaille dur, et parfois le ballon vous arrive comme ça. »

Cook a attrapé une passe de touchdown de 17 yards d’Allen et a marqué sur des courses de 1 et 49 yards en première mi-temps, se lançant dans la zone des buts et donnant aux Bills une avance de 24-7. Les trois touchdowns de la première mi-temps ont égalé un record d’équipe.

« Tant qu’ils me font confiance, j’entrerai dans la zone des buts », a déclaré Cook.

Allen n’a pas semblé gêné par sa main gauche blessée après avoir franchi le safety Budda Baker lors du match d’ouverture de Buffalo contre les Cardinals. Il avait la main lourdement bandée avant de revenir pour terminer ce match et s’est entraîné toute la semaine avec un gant pour la protéger.

Après le match et avant de quitter le terrain, Allen a levé la main et l’a pliée devant les fans comme pour montrer qu’elle n’était pas cassée.

« C’est génial », a déclaré Allen plus tard.

Le remplaçant Mitchell Trubisky a remplacé Allen à la fin du quatrième jeudi alors que Buffalo menait de 21 points.

Le receveur vedette de Miami, Tyreek Hill, a été limité à trois réceptions pour 24 yards au cours d’une semaine au cours de laquelle il a dominé les gros titres nationaux. Hill a été extirpé de sa voiture de sport par des policiers du comté de Miami-Dade, poussé face contre terre dans une rue et menotté lors d’un contrôle routier à l’extérieur du stade des Dolphins quelques heures avant leur match d’ouverture de la saison.

L’agent Danny Torres a été placé en mission administrative alors que le directeur du département a lancé une enquête interne. Hill a déclaré qu’il souhaitait que l’agent soit renvoyé, mais le trentenaire a également reconnu qu’il aurait pu mieux gérer l’interaction sur le moment.

Buffalo a marqué 10 points grâce à deux pertes de balle de Tagovailoa en première mi-temps. Ja’Marcus Ingram a intercepté la passe de Tagovailoa sur une balle déviée destinée au receveur Grant DuBose lors du premier drive de Miami. Puis Christian Benford a intercepté une passe sur ce qui semblait être une mauvaise communication entre le quarterback et le receveur Robbie Chosen. DuBose et Chosen sont tous deux arrivés dans l’équipe après la pré-saison.

Tagovailoa a lancé une autre interception à Ingram qui tentait de lancer le ballon hors des limites du terrain lors du premier drive de Miami en troisième manche. Ingram a renvoyé le ballon sur 31 yards pour un touchdown qui a donné l’avantage à Buffalo 31-10. C’était le troisième match de la carrière de Tagovailoa avec trois interceptions.

Tagovailoa a couru pour un premier essai avec 4:36 dans le troisième et a percuté Hamlin la tête la première et lui a cogné la tête contre le sol.

Les joueurs des Bills, ainsi que les coéquipiers de Tagovailoa, ont immédiatement fait signe aux entraîneurs de venir sur le terrain. Le quarterback de cinquième année a été aidé à se relever après quelques minutes et a marché par ses propres moyens jusqu’au vestiaire avec des entraîneurs après avoir lancé pour 145 yards et un touchdown de 5 yards à De’Von Achane.

Tagovailoa a reçu un diagnostic de deux commotions cérébrales en 2022. Skylar Thompson l’a remplacé jeudi.

« Je ne m’inquiète pas de ce qui ne dépend pas de moi », a déclaré McDaniel. « Je m’inquiète simplement pour l’être humain. Il dirigera le navire lorsque nous aurons les informations appropriées. »

Blessures

Factures : Le secondeur central et capitaine Terrel Bernard a quitté le terrain en raison d’une blessure au pectoral au premier quart-temps et n’est pas revenu.

Dolphins : Les joueurs de ligne offensive titulaires Terron Armstead et Rob Jones ont tous deux quitté le terrain en raison de blessures à l’épaule. … Jeff Wilson Jr. est parti en raison d’une blessure oblique et n’est pas revenu.

À suivre

Bills : accueillent Jacksonville le lundi 23 septembre.

Dolphins : à Seattle le dimanche 22 septembre.

