James Conner totalise 100 yards dans la victoire – James Conner News

de Emily Maingi | Correspondant des Cardinaux | Lundi 7 octobre à 4 h 46 HAE

James Conner s’est précipité 19 fois pour 86 verges lors de la victoire de dimanche contre les 49ers. Il a également capté deux passes pour 14 verges.

Impact fantastique :

Après avoir connu des difficultés en première mi-temps, Conner a trouvé son rythme après la mi-temps et a fini par totaliser 100 verges dans la victoire tout en réalisant une conversion clé de deux points. Conner et ses Cardinals affronteront une équipe des Lions qui a accordé plus de 125 verges au sol aux Rams au cours de la semaine 5. Conner restera dans la conversation RB1 bas de gamme/RB2 haut de gamme pour son match de la semaine 6.