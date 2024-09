James Conner prend soin de lui-même tout en s’occupant du jeu précipité des Cardinals

Le running back a poursuivi sa journée de 122 yards au sol lors de la victoire 41-10 contre les Rams au State Farm Stadium en traversant la vallée et en se rendant directement au Dignity Health Training Center à Tempe. Quand on est la vache à lait, c’est la préparation qui finit par payer.

« Je ne me sens pas trop mal », a déclaré Conner, qui a réalisé 21 courses (et une réception) dimanche. « J’ai quitté State Farm (dimanche) soir et je suis venu directement ici. Sauna, bain froid, tout ce genre de choses. Juste pour prendre de l’avance. »

Conner a marqué au moins un touchdown lors de sept matchs consécutifs depuis la saison dernière, et ses 31 touchdowns en carrière en tant que Cardinal le classent déjà au sixième rang de l’histoire de la franchise – malgré ses 43 matchs joués avec l’équipe, soit 19 de moins que David Johnson (33 touchdowns), qui a le deuxième plus petit nombre de matchs sur la liste des joueurs dans le top 6. Ce serait une déception pour Conner de ne pas être numéro 2 sur la liste des touchdowns en course d’ici la fin de la saison ; Wayne Morris, l’actuel numéro 2, a eu 37 touchdowns en course en 100 matchs avec les Cardinals.