James Conner parmi les 3 porteurs de ballon de football Fantasy incontournables de la semaine 5

Le porteur de ballon des Cardinals de l’Arizona, James Conner, est un RB1 incontournable pour les équipes de football Fantasy. Photo de fichier par Mark Black/UPI

MIAMI, 2 octobre (UPI) — James Conner fait partie de mes trois porteurs de ballon de football Fantasy incontournables pour la semaine 6.

Derrick Henry est en tête de mon classement hebdomadaire des 30 meilleurs porteurs de ballon de football Fantasy. Jordan Mason, Kenneth Walker, Aaron Jones et Conner sont mes autres options Top 5.

Kyren Williams, Chuba Hubbard, Brian Robinson Jr., Alvin Kamara et Josh Jacobs devraient également être considérés comme des joueurs du Top 10 pour la semaine 4.

Hubbard et Javonte Williams rejoignent Conner dans mes pièces incontournables. Mon classement a été établi en fonction de plusieurs facteurs, notamment la charge de travail probable, la force de l’adversaire, l’historique des matchs précédents, les opportunités attendues dans la zone rouge et le scénario de jeu prévu.

Les propriétaires d’actions Joe Mixon, Brian Robinson Jr. et Raheem Mostert devraient continuer à surveiller leur état de blessure avant leurs coups d’envoi respectifs.

Le porteur de ballon des Carolina Panthers Chuba Hubbard (R) a été un artiste de football fantastique en 2024. Photo de fichier par Steve Nesius/UPI

Les joueurs des Lions de Détroit, des Chargers de Los Angeles, des Eagles de Philadelphie et des Titans du Tennessee devraient être mis sur le banc ou abandonnés, car ces équipes purgent des laissez-passer pour la semaine 5. Les joueurs des Falcons d’Atlanta et des Buccaneers de Tampa Bay – qui ont joué jeudi – ont été retirés de mon classement.

Mon Quart-arrière de la semaine 5, récepteur large et classements serrés sont également disponibles. Mes principales cibles d’agent libre pour La semaine 5 est disponible ici. Tous les classements positionnels seront mis à jour tout au long de la semaine. Les joueurs seront retirés du classement ou ajustés en fonction des blessures.

San Francisco 49ers running back Jordan Mason (24) passe devant la sécurité des New England Patriots Jabrill Peppers dimanche au Levi’s Stadium de Santa Clara, Californie Photo de Terry Schmitt/UPI

James Conner

Conner a réalisé sa deuxième performance de 100 verges de la saison lors de la défaite des Cardinals de l’Arizona lors de la quatrième semaine contre les Commanders de Washington. Il a également trouvé la zone des buts pour la troisième fois au cours de ses quatre premiers matchs.

Le quarterback des Baltimore Ravens, Lamar Jackson (à droite), se remet au porteur de ballon Derrick Henry pour un touché de 87 verges contre les Buffalo Bills, dimanche, au stade M&T Bank de Baltimore. Photo de David Tulis/UPI

Conner et les Cardinals affronteront une défense des 49ers de San Francisco qui vient d’accorder 141 verges en mêlée aux porteurs de ballon des New England Patriots Antonio Gibson et Rhamondre Stevenson au cours de la semaine 4. Les 49ers ont également accordé 116 verges en mêlée et trois scores de Kyren Williams au cours de la semaine 3. .

Recherchez Conner, qui marque en moyenne environ quatre cibles par match, pour éclipser les 100 verges de la mêlée dans ce match contre les 49ers, qui ont accordé environ 50 verges sur réception par match aux porteurs de ballon au cours des quatre premières semaines de la saison.

Le porteur de ballon des New England Patriots Rhamondre Stevenson a un excellent match de la semaine 5, mais pourrait perdre du temps de jeu en raison de problèmes de tâtonnement. Photo de fichier par Terry Schmitt/UPI

Conner est ma pièce n°5.

Chuba Hubbard

Hubbard ne faisait pas partie des 40 premiers porteurs de ballon sélectionnés dans les repêchages de football Fantasy, selon sa position moyenne au repêchage, mais se classe 18e à la position en termes de points Fantasy par match sur quatre semaines.

Il a éclipsé 120 verges de la mêlée et a marqué lors de chacune de ses deux dernières sorties, y compris une performance de 169 verges lors de la troisième semaine. Il a également une moyenne de 5,4 verges par course cette saison.

Attendez-vous à ce que le succès de Hubbard se poursuive dimanche, lorsque ses Panthers de la Caroline affronteront les Bears de Chicago. Les Bears ont accordé le neuvième plus grand nombre de points fantastiques et sont à égalité pour avoir accordé le quatrième plus grand nombre de blessures au sol – 1,3 par match – aux porteurs de ballon jusqu’à présent cette saison.

Je m’attends à ce que Hubbard s’approche des 120 mètres de la mêlée pour la troisième semaine consécutive. Il est mon option n°7 et peut être branché en tant que RB1 dans de bons affrontements, comme celui-ci.

Javonte Williams

Williams a reçu des charges de travail incohérentes au cours de ses quatre premiers matchs, atteignant 10 touches en seulement deux de ces apparitions.

Il a réalisé un record de 16 courses et enregistré 77 verges lors de la victoire des Broncos de Denver lors de la quatrième semaine contre les Jets de New York, qui possèdent l’une des meilleures défenses de la ligue.

Cette semaine, Williams et les Broncos affronteront les Raiders de Las Vegas, qui ont accordé le huitième plus grand nombre de verges au sol et de points fantastiques aux porteurs de ballon jusqu’à présent cette saison.

Les Raiders ont accordé 85 verges de mêlée à Jerome Ford au cours de la semaine 4. Ils ont cédé au moins 96 verges de mêlée et un touché aux porteurs de ballon partants lors de chacun de leurs trois premiers matchs.

Si on lui donne une charge de travail décente, je m’attends à ce que Williams s’approche à 90 mètres de la mêlée. Il a également une belle chance de marquer un touchdown face à cette généreuse défense. Williams est mon option n°15 pour la semaine 5 et peut être branché en position RB2 ou flex.

Classement des porteurs de ballon Fantasy Football de la semaine 5

1. Derrick Henry, Ravens de Baltimore au CIN

2. Jordan Mason, 49ers de San Francisco contre ARI

3. Kenneth Walker, Seahawks de Seattle contre NYG

4. Aaron Jones, Vikings du Minnesota contre NYJ

5. James Conner, Cardinals de l’Arizona à SF

6. Kyren Williams, Los Angeles Rams contre GB

7. Chuba Hubbard, Panthers de la Caroline au CHI

8. Brian Robinson Jr., Commandants de Washington contre CLE

9. Alvin Kamara, Saints de la Nouvelle-Orléans à KC

10. Josh Jacobs, Packers de Green Bay chez LAR

11. De’Von Achane, Miami Dolphins au NE

12. Breece Hall, Jets de New York au MIN

13. Travis Etienne, Jaguars de Jacksonville contre IND

14. D’Andre Swift, Chicago Bears contre CAR

15. Javonte Williams, Denver Broncos contre LV

16. James Cook, Buffalo Bills à HOU

17. Kareem Hunt, Chiefs de Kansas City contre NON

18. Jérôme Ford, Cleveland Browns à WAS

19. Cam Akers, Texans de Houston contre BUF

20. Rhamondre Stevenson, Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre MIA

21. Najee Harris, Steelers de Pittsburgh contre DAL

22. Rico Dowdle, Cowboys de Dallas au PIT

23. Zach Charbonnet, Seahawks de Seattle contre NYG

24. Devin Singletary, Giants de New York au SEA

25. Zack Moss, Bengals de Cincinnati contre BAL

26. Braelon Allen, Jets de New York au MIN

27. Zamir White, Raiders de Las Vegas à DEN

29. Antonio Gibson, Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre MIA

30. Trey Sermon, Colts d’Indianapolis à JAX