James Conner rejoindra Chase Edmonds dans le backfield de l’Arizona (AP Photo / Don Wright)

Les Cardinals de l’Arizona se sont mis d’accord avec l’ancien porteur de ballon des Steelers de Pittsburgh, James Conner, pour un contrat d’un an, a annoncé l’équipe mardi.

Conner, qui aura 26 ans le mois prochain, a rendu visite aux Cardinals lundi. Les conditions financières n’ont pas été annoncées.

Originaire de Pennsylvanie, Conner a joué collégialement à Pittsburgh et a été le choix de troisième tour des Steelers en 2017. Il est ensuite devenu le joueur vedette de l’équipe en l’absence de Le’Veon Bell alors qu’il était absent de la saison 2018.

Conner a été nommé au Pro Bowl cette saison-là après avoir enregistré 973 verges au sol, 497 verges sur réception et 13 touchés.

« J’attendais avec impatience le changement », a déclaré Conner aux médias lors d’une conférence de presse virtuelle mardi. « Il n’y avait pas de véritable désir de partir, mais certaines personnes parlent d’être dans leur ville natale et j’ai juste le sentiment que c’est une opportunité pour moi de grandir, pour moi d’être ici, de rencontrer de nouvelles personnes, de voir de ce côté de la monde.

«C’est quelque chose de nouveau et j’avais hâte d’y être et je sens que je continuerai à grandir.»

Des blessures aux quadriceps et à l’épaule l’ont limité à 10 matchs et à seulement 715 verges de mêlée et sept touchés en 2019. La saison dernière, il a couru 169 fois pour 721 verges et ajouté 35 attrapés pour 215 verges avec six touchés au total.

La situation de plafond salarial serré des Steelers a sans aucun doute contribué à leur interdiction de prolonger la signature de Conner après l’expiration de son contrat de recrue.

En Arizona, il contribuera à combler le vide laissé par Kenyan Drake, qui a signé avec les Las Vegas Raiders en tant qu’agent libre.