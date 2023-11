James Comer subit une pression croissante concernant les prêts à son frère

James Comer a été critiqué par les démocrates après la publication d’informations selon lesquelles il aurait accordé à son frère un prêt personnel de 200 000 $, bien qu’il ait critiqué le président Joe Biden pour avoir fait la même chose.

Le représentant républicain du Kentucky préside l’enquête de destitution du comité de surveillance de la Chambre des représentants contre Biden, qui s’est ouverte après que les républicains ont affirmé avoir des preuves de la connaissance du président et de son rôle dans les relations commerciales nationales et étrangères des membres de sa famille alors qu’il était vice-président sous Barack Obama.

Leur dernière attention porte sur les relevés bancaires révélés qui montrent que Biden a prêté 200 000 $ à son frère en 2018. Comer allègue que le remboursement du prêt est la preuve que le président profite du commerce international illicite.

La Maison Blanche a accusé les Républicains d’avoir « abusé de leur pouvoir pour mener une campagne de diffamation » et Semaine d’actualités a contacté un représentant de Biden par e-mail pour commenter cette histoire.

Le représentant américain James Comer (R-KY) part pendant une pause lors d’une réunion du caucus républicain de la Chambre des représentants au Longworth House Office Building le 13 octobre 2023 à Washington, DC.

Photo par Win McNamee/Getty Images)



Mais le Daily Beast a rapporté jeudi que Comer avait déjà prêté de l’argent à un membre de sa famille,

Citant les registres de propriété du Kentucky, la publication rapporte que Comer et son frère se sont engagés dans des échanges de terres liés à leur entreprise agricole familiale et qu’un prêt était de 200 000 $ et impliquait une société écran.

Suite à ces informations, les démocrates n’ont pas tardé à souligner l’ironie de la situation.

Mercredi, Comer a signé des assignations à comparaître pour le fils du président Hunter Biden, son frère James Biden et leur partenaire commercial Rob Walker, publiant une vidéo de lui en train de le faire sur X, anciennement Twitter.

Jared Moskowitz, membre du Congrès s’est moqué Comer en recréant la vidéo.

Pendant ce temps, le membre du Congrès Eric Swalwell a demandé à Comer de se citer à comparaître, qualifiant le prêt de « hautement suspect ».

James Comer devrait assigner James Comer à comparaître. Il a une transaction à 6 chiffres très suspecte avec son frère. Pourtant, il assigne à comparaître Liz Naftali, qui a perdu plusieurs membres de sa famille dans l’attaque du Hamas et dont une nièce de 3 ans est toujours portée disparue. https://t.co/fXEoR0sYzc – Représentant Eric Swalwell (@RepSwalwell) 9 novembre 2023

Mary Trump, l’ex-nièce de l’ancien président, a qualifié la nouvelle de « fantastique ».

Après que James Comer ait assigné le président Biden à comparaître pour avoir prêté de l’argent à son frère, il a été révélé que COMER avait prêté 200 000 $ à son propre frère. Aujourd’hui, le représentant Jared Moscowitz a assigné James Comer à comparaître. Fantastique. N’oubliez pas les 2 milliards de dollars que Jared a reçus des Saoudiens !… – Mary L Trump (@MaryLTrump) 9 novembre 2023

Les membres du Parti républicain siégeant au comité de surveillance de la Chambre des représentants enquêtent sur la famille Biden depuis plus de 10 mois, mais n’ont pas encore découvert la preuve que Biden était directement impliqué dans les relations commerciales de son fils.

Dans un communiqué publié mercredi, le comité de surveillance de la Chambre des représentants a déclaré avoir obtenu des documents financiers montrant que des membres de la famille Biden auraient créé plus de 20 sociétés écrans pendant la vice-présidence de Biden afin de cacher les paiements qu’ils recevaient de l’étranger.

Le comité a en outre accusé la famille Biden, ses associés et ses entreprises d’avoir reçu plus de 24 millions de dollars de pays étrangers, dont certains considérés comme des adversaires des États-Unis.

Dans un communiqué publié mercredi, le porte-parole de la Maison Blanche, Ian Sams, a écrit : « À peine plus d’une semaine avant que les républicains de la Chambre des représentants puissent à nouveau plonger le pays dans une fermeture dangereuse et chaotique du gouvernement, les voix les plus extrêmes de leur parti, comme James Comer, tentent de détourner l’attention de leurs échecs répétés à gouverner.

“Au lieu d’utiliser le pouvoir du Congrès pour mener une campagne partisane de diffamation contre le président et sa famille, les républicains extrémistes de la Chambre devraient faire leur travail.”

Semaine d’actualités a également contacté Comer par email pour commenter cette histoire.