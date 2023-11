James Comer, comme Joe Biden, a également payé 200 000 $ à son frère

Pay Dirt est une incursion hebdomadaire dans la porcherie du financement politique. Abonnez-vous ici pour le recevoir dans votre boîte de réception tous les jeudis.

Le président du comité de surveillance de la Chambre, James Comer (R-KY), a assigné mercredi à comparaître le frère du président Joe Biden, James Biden, que Comer a impliqué dans des allégations non fondées de « pratiques commerciales louches » dans la famille Biden.

Comer a notamment essayé de faire du foin deux remboursements de prêt personnel de James Biden à son frère, pour 40 000 $ et 200 000 $ – toutes les transactions ayant eu lieu en 2017 et 2018, lorsque Joe Biden n’était ni au pouvoir ni candidat.

Mais si Comer croit sincèrement que ces transactions franchissent la barre des « pratiques commerciales louches », il pourrait envisager une enquête parallèle sur sa propre famille.

Selon les registres fonciers du Kentucky, Comer et son propre frère se sont engagés dans des échanges de terres liés à leur entreprise agricole familiale. Dans le cadre d’un accord – impliquant également 200 000 dollars, ainsi qu’une société écran – le plus puissant et le plus influent Comer a canalisé de l’argent supplémentaire vers son frère, apparemment à partir de rien. D’autres échanges de terres récents ont été rapidement suivis de nouvelles demandes d’allégements fiscaux spéciaux, selon les archives de l’État. Tout cela est étrangement lié aux activités d’une entreprise familiale qui semble n’avoir jamais existé sur papier.

Mais contrairement à celle des Biden, l’histoire de Comer confine en fait à un conflit d’intérêts entre son rôle officiel au sein du gouvernement et son entreprise familiale privée – et cela dure depuis des décennies.

Alors que les alliés de Comer et du House GOP ont tenté de présenter les transactions Biden comme une preuve d’infractions peu recommandables et peut-être passibles de destitution, plusieurs organes de presse, notamment CNN, Le journal de Wall Street, FactCheck.orget la tendance conservatrice Examinateur de Washington– ont tous jeté un froid sur l’idée selon laquelle les paiements sont la preuve d’autre chose que l’aide d’un frère par un frère.

Cela n’a pas arrêté Comer. Mais l’hypocrisie n’a pas non plus arrêté Comer auparavant.

Plus tôt cette année, le Daily Beast a rapporté que l’enquête de Comer sur la « militarisation » des ressources gouvernementales avait fait écho au scandale d’ingérence de Comer dans ses propres enquêtes. Le Daily Beast a également rapporté que la première audience de surveillance à succès de Comer cette année – sur l’abus du programme de prêt COVID – avait également invoqué Comer, ainsi que son frère.

Cette fois, l’ironie est encore plus riche.

“Même s’il s’agissait du remboursement d’un prêt personnel, il est toujours troublant de constater que la capacité de Joe Biden à être remboursé par son frère dépendait du succès des transactions financières louches de sa famille”, a déclaré Comer dans un communiqué. communiqué de presse le mois dernier.

Mais les efforts d’enquête de Comer n’ont jusqu’à présent pas réussi à démontrer que les prêts de Joe Biden ont un quelconque lien avec des transactions commerciales familiales – et encore moins avec des actions menées pendant l’exercice de fonctions électives. Comer, cependant, a exercé une influence gouvernementale directement sur l’industrie de sa famille pendant près de 20 ans.

Comer a occupé des postes importants dans la surveillance de l’agriculture depuis 2003, tout en dirigeant une entreprise agricole familiale, et ces rôles se sont chevauchés en 2019, l’année des échanges de terres. Il n’a renoncé à son rôle de superviseur agricole que récemment, en 2020, un an après que l’entreprise familiale s’est éloignée de l’agriculture.

Delaney Marsco, conseiller principal en matière d’éthique au sein du centre juridique non partisan Campaign Legal Center, a déclaré au Daily Beast que le chevauchement des rôles publics et privés de Comer soulève des inquiétudes quant à savoir s’il tente de « tirer profit d’un avantage commercial personnel ».

“Des conflits d’intérêts peuvent survenir lorsque des membres siègent à des comités supervisant des secteurs dans lesquels ils sont fortement investis ou dans lesquels leurs intérêts commerciaux sont étroitement liés”, a déclaré Marsco. « Les électeurs ont le droit de savoir que les législateurs utilisent leur pouvoir considérable dans l’intérêt du public, et non pour obtenir un avantage commercial personnel. »

Un porte-parole de Comer n’a pas répondu à la demande de commentaires du Daily Beast.

Les postes officiels de Comer lui ont conféré à la fois des connaissances et du pouvoir dans le secteur agricole, et il les a occupés pendant que lui et sa famille dirigeaient une entreprise agricole de plusieurs millions de dollars.

Par exemple, en 2018, Comer, membre du comité de l’agriculture de la Chambre, a été sélectionné pour négocier le Farm Bill. Il a été le premier représentant du Kentucky à le faire en 30 ans, selon un bureau communiqué de presse à l’époque.

Le communiqué de presse qualifie ce poste de « rôle important dans l’élaboration de la politique agricole et nutritionnelle américaine », Comer qualifiant le projet de loi de « législation la plus percutante promulguée cette année ».

Comer occupait un siège au sein de ce comité depuis sa première élection au Congrès en 2016. Avant cela, Comer était commissaire à l’agriculture du Kentucky et, avant d’accéder à ce poste, il a siégé au comité de l’agriculture de l’Assemblée législative de l’État pendant huit ans. Pendant tout ce temps, Comer, son frère et son père dirigeaient une entreprise agricole, Comer valorisant son tiers de l’entreprise entre 1 million de dollars et 5 millions de dollars au moment où il est arrivé au Congrès.

Mais l’entreprise familiale de Comer a aussi ses propres curiosités. Par exemple, cela ne semble pas exister sur papier.

Depuis des années, l’entreprise que Comer dirigeait avec son frère et son père est identifié dans nouvelles rapports, déclarations officielles, Informations financières de Comeret vente de bétail bulletins comme « Comer Land & Cattle ». Mais il n’y a aucune trace d’une entité portant ce nom dans les déclarations commerciales auprès du Commonwealth du Kentucky – ou apparemment auprès de toute autre juridiction. Une recherche d’agents commerciaux à l’échelle de l’État associe Comer uniquement à trois entités disparues – une société d’assurance, « Four Dips, Inc » et « CFB Foods, Inc » – et à la Chambre de commerce du comté de Tompkinsville-Monroe, toujours active, où il était un membre fondateur mais a depuis été démis de ses fonctions.

Comer a également affirmé diriger sa propre entreprise agricole personnelle, « James Comer Jr. Farms », décrite dans une commission agricole du Kentucky de 2012. communiqué de presse comme « une exploitation agricole de bovins de boucherie, de bois et de foin de 950 acres dans son comté natal de Monroe » – mais le Daily Beast n’a pas non plus pu trouver de documents officiels sur une entité portant ce nom. Son frère et son père n’apparaissent pas non plus dans les dossiers.

Après le décès du père de Comer début 2019, Comer semble avoir changé d’orientation commerciale. Il est passé de l’exploitation agricole à la location, une démarche qu’il a vantée dans une interview en podcast. le mois dernier comme la façon dont il « a accumulé des richesses ». L’année suivante, Comer a quitté le comité de l’agriculture de la Chambre, avec son site officiel ne figure plus le comité d’ici août. (Il sert actuellement au Comité de l’éducation et du travail, en plus de diriger la surveillance.)

Les échanges de terres entre Comer et son frère, Chad Comer, ont pris fin des mois après la perte de leur père, en janvier 2019. Le père de Comer, également nommé James Comer, est décédé sans laisser de testament, selon les actes du comté de Monroe, Kentucky. Cela laissait ses deux fils – qui étaient également ses partenaires commerciaux – comme héritiers légaux de ses terres et, sans les préceptes d’un testament, ils entreprirent de se partager l’héritage.

Mais certaines de ces transactions ne sont pas aussi transparentes.

Par exemple, le 8 juillet, Chad Comer a racheté la moitié d’une propriété héritée du Kentucky appartenant à son frère, en payant 100 000 $, selon les actes enregistrés dans le comté de Monroe. Cinq mois plus tard, James et son épouse Tamara « TJ » Comer ont racheté la totalité de la propriété, payant cette fois 218 000 $ à Chad Comer. Le rachat a rapporté à Chad Comer un montant inexpliqué de 18 000 $ au-dessus de la valeur totale de juillet.

Cet achat, cependant, avait un tiers en plus de James et TJ : leur propre société écran, « Farm Team Properties, LLC ». Le venu divulgation financière cette année-là, Farm Team Properties, LLC, est décrite comme une « société de gestion foncière et de spéculation immobilière » dont la valeur varie entre 200 000 $ et 500 000 $. En deux ans, sa valeur avait augmenté jusqu’à 500 000 $ à 1 million de dollars gamme.

Dans un autre échange – celui-ci en avril 2019 – James Comer a offert à son frère, via une transaction de 1 $, sa part de deux parcelles héritées dans le comté de Clay, Tennessee, d’une valeur de 175 000 $, selon l’acte de vente. La valeur de la part de James Comer correspond à la valeur de la totalité de la propriété en 1994, lorsque les frères et leur père l’ont acquise pour la première fois pour 175 000 $, selon l’acte.

On ne sait pas immédiatement pourquoi James Comer a indiqué ce même montant spécifique pour son action – soit pour correspondre à ce qui existait déjà dans les livres, soit pour refléter une augmentation de valeur parfaitement fortuite. Mais en septembre, Chad Comer a demandé un allégement fiscal agricole spécial du Tennessee sur cette propriété, selon les archives du comté de Clay. L’allégement fiscal, appelé «Évaluation de la ceinture de verdure», évalue les impôts fonciers à sa « valeur d’usage » plutôt qu’à sa juste valeur marchande, pour autant que la terre génère un certain montant de revenu agricole annuel. (James Comer a pris cette décision cette année après avoir acheté un colis de 10 000 $ à son frère, selon les dossiers fiscaux.)

Le jour même où James Comer a donné cette terre à son frère, Chad Comer a rendu la pareille avec une propriété apparemment plus précieuse dans le comté de Macon, dans le Tennessee, sauf que James Comer n’a pas divulgué cette valeur lors de la vente.

Au lieu de cela, Comer semble avoir effacé ce numéro, écrivant « exonéré » à la place sur l’acte, puis signant ci-dessous. Cependant, la valeur du terrain peut encore être déterminée à partir de l’historique des actes dans le comté de Macon, où les registres montrent que leur père avait initialement acheté le terrain pour 203 000 $ en 2015. Cela signifie que, même si Comer semble avoir gagné une valeur d’environ 30 000 $ dans le échange, il ne l’a pas mis dans le dossier public.

Même si le montant d’argent impliqué dans ces transactions ne se compte même pas en millions, elles sont comparables aux prêts Biden. Et le plus important de ces deux prêts, 200 000 $, est inférieur à la valeur de 2015 de l’achat « exonéré » de Comer.

«Savait-il que le jour même où James Biden lui avait fait un chèque de 200 000 dollars, James Biden venait de recevoir un prêt d’exactement le même montant dans le cadre de relations commerciales avec une entreprise qui…