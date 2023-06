James Cleverly rejette l’affirmation selon laquelle il se retirera aux prochaines élections

Le ministre des Affaires étrangères, James Cleverly, a décrit les suggestions selon lesquelles il envisageait de se retirer du parlement lors des prochaines élections générales comme des « absurdités ».

Astucieusement déclaré qu’il était « présent aux prochaines élections » après que des articles de journaux aient affirmé qu’il envisageait de se présenter.

Le Telegraph a cité des « sources proches de lui » disant que Cleverly avait exprimé des doutes quant à la possibilité de se présenter à nouveau dans sa circonscription d’Essex de Braintree.

Le journal a rapporté qu’il était frustré par le « désordre complet » des querelles internes de son parti et qu’il souhaitait passer plus de temps avec sa femme, qui se remet d’un cancer, et ses enfants.

Mais Cleverly, qui est ministre des Affaires étrangères depuis septembre 2022, a tweeté : « Si le @Telegraph m’avait parlé directement, je leur aurais dit que c’est un non-sens.

« J’ai été resélectionné, je me présente aux prochaines élections. »

Un porte-parole de Cleverly a également nié les affirmations selon lesquelles il se retirerait.

L’homme de 53 ans a été élu pour la première fois député de Braintree en 2015 et a conservé le siège avec une majorité de près de 25 000 en 2019.

Rishi Sunak fait face à un exode massif de députés avant les prochaines élections, alors que les conservateurs ont chuté dans les sondages.

Vendredi, Steve Brine est devenu le dernier député conservateur à détailler ses plans de sortie, rejoignant l’ancien secrétaire à la Justice Dominic Raab et l’ancien secrétaire à la Santé Sajid Javid.

Brine, qui représente Winchester depuis 2010 et est président du comité de la santé et des services sociaux de Commons, a confirmé son départ dans une lettre à son association conservatrice locale.

Il y a quinze jours, Boris Johnson, Nigel Adams et Nadine Dorries ont tous annoncé qu’ils démissionneraient en tant que députés, bien que Dorries ne l’ait pas encore fait officiellement.

Le week-end dernier, David Warburton a annoncé qu’il démissionnerait de ses fonctions de député conservateur dans le Somerton et de Frome dans le Somerset, déclenchant une élection partielle le 20 juillet.

Le même jour, il y aura des élections partielles à Uxbridge et South Ruislip dans l’ouest de Londres après la démission de Johnson, et à Selby et Ainsty dans le North Yorkshire pour décider qui remplacera Adams.