James Cleverly nie les affirmations «absurdes» selon lesquelles il pourrait se retirer aux prochaines élections

James Cleverly a démenti les informations selon lesquelles il envisageait de se retirer du Parlement lors des prochaines élections générales.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré « Je me présente aux prochaines élections », car il a décrit comme des affirmations « absurdes » qu’il pourrait démissionner.

C’est venu après Le télégraphe a cité des « sources proches de lui » disant que M. Cleverly avait exprimé des doutes quant à la possibilité de se présenter à nouveau dans sa circonscription d’Essex.

Il était censé être frustré par le « désordre complet » des querelles internes de son parti et souhaitait passer plus de temps avec sa femme, qui se remet d’un cancer, et ses enfants, a rapporté le journal.

Mais le député de Braintree a tweeté : « Si le Telegraph m’avait parlé directement, je leur aurais dit que c’est un non-sens.

« J’ai été resélectionné, je me présente aux prochaines élections. »

Un porte-parole de M. Cleverly a également nié les affirmations selon lesquelles il se retirerait.

M. Cleverly, 53 ans, a été élu pour la première fois député de Braintree en 2015.

Il a conservé le siège avec une majorité de près de 25 000 en 2019.

Le Premier ministre Rishi Sunak fait face à un exode massif de députés avant le prochain vote national, prévu l’année prochaine, au milieu d’une chute des sondages pour les conservateurs.

Vendredi, Steve Brine est devenu le dernier député conservateur à détailler ses plans de sortie, rejoignant les rangs de l’ancien secrétaire à la Justice Dominic Raab et de l’ancien secrétaire à la Santé Sajid Javid.

Le député senior, qui représente Winchester depuis 2010 et est le président du comité de la santé et des services sociaux des Communes, a confirmé son départ dans une lettre à son association conservatrice locale.