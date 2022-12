James Cleverly news – en direct: le secrétaire aux Affaires étrangères déclare que la Chine peut être un “partenaire pour de bon” avant un discours majeur

Le ministre des Affaires étrangères a été pressé sur la nature exacte des relations du Royaume-Uni avec la Chine, l’Arabie saoudite et d’autres pays avant son discours de lundi, dans lequel il devrait affirmer que le Royaume-Uni doit s’aligner sur un groupe de pays de plus en plus influents d’Amérique latine, Asie et Afrique.