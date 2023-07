James Cleverly lance un appel public pour conserver son poste de ministre des Affaires étrangères

James Cleverly a lancé un appel public inhabituel à Rishi Sunak pour qu’il conserve son poste de ministre des Affaires étrangères lors du prochain remaniement, alors que la spéculation monte que le Premier ministre pourrait changer son équipe de premier plan dans les prochains jours.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré mercredi au Forum sur la sécurité d’Aspen qu’il devrait être traîné hors de son travail « avec des marques de clous sur le parquet », après avoir spéculé qu’il pourrait être transféré au dossier de la défense pour remplacer Ben Wallace.

Ses commentaires s’écartent de la pratique ministérielle normale de ne pas commenter les remaniements et ajoutent du poids aux informations selon lesquelles Sunak a l’intention d’apporter de grands changements à son équipe de tête avant les élections de l’année prochaine.

Astucieusement déclaré à la conférence américaine : « Si quelqu’un au Royaume-Uni regarde, écoute, en particulier vous, Premier ministre, je veux vraiment rester sur place… Je veux vraiment rester sur place en tant que ministre des Affaires étrangères. C’est un travail que j’aime, je pense que c’est un travail important.

Il a ajouté: « C’est le travail que je connais, le travail dans lequel j’aime penser que je suis bon et le travail que j’adore absolument. Donc mon plan est de rester sur place. Si je dois être traîné dehors à un moment donné dans le futur, vous verrez les marques de clous sur le parquet de mon bureau.

Wallace dit ce week-end il chercherait à quitter son poste de secrétaire à la Défense à la prochaine occasion et à se retirer en tant que député aux élections générales. Sa déclaration publique a intensifié les spéculations à Westminster sur un remaniement imminent, ce que Wallace a semblé confirmer mardi lorsqu’il a déclaré qu’il pourrait y en avoir un dans quelques jours.

Sunak fait face à la possibilité de perdre trois élections partielles jeudi, et certains ont émis l’hypothèse qu’il pourrait souhaiter utiliser un remaniement pour réaffirmer son autorité sur le parti parlementaire conservateur.

Interrogé sur cette éventualité, l’attaché de presse du Premier ministre a déclaré mercredi : « Il n’y a pas de projet de remaniement ». Lorsqu’on lui a demandé s’il y en aurait un à l’avenir, elle a ajouté: « Je ne vais pas commenter à plus long terme. »

Wallace et Cleverly ne sont pas les seuls ministres à commenter publiquement le possible remaniement. Anne-Marie Trevelyan, ministre des Affaires étrangères, a répondu lundi à un tweet la recommandant pour le poste de secrétaire à la Défense, en disant : « Ce serait un privilège de servir ».

Sunak a procédé à un remaniement depuis qu’il est devenu Premier ministre en octobre dernier, bien qu’il s’agisse d’un remaniement limité visant davantage à créer de nouveaux départements à Whitehall qu’à déplacer ses plus hauts ministres.

Les députés conservateurs s’attendent à ce que celui-ci soit plus large, et pas seulement à cause du départ de Wallace. Steve Barclay, le secrétaire à la Santé, et Thérèse Coffey, la secrétaire à l’Environnement, sont d’autres membres de premier plan du gouvernement sur le point de partir. Certains rapports suggèrent que Sunak pourrait également déplacer Suella Bravermanle ministre de l’intérieur et même Jeremy Huntle chancelier.