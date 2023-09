James Cleverly dit que Donald Trump a fait « des choses très surprenantes et positives dans les relations internationales » | Actualités politiques

Le ministre des Affaires étrangères a salué le bilan de Donald Trump en matière d’affaires étrangères, l’ancien président restant le favori pour l’investiture républicaine à la présidence aux élections de 2024.

A la veille de la conférence du Parti conservateur, qui s’ouvre dimanche à Manchester, James astucieusement a déclaré que le « style rhétorique particulier » de M. Trump était « étonnamment efficace » lorsqu’il était à la Maison Blanche de 2017 à 2021.

Dans une interview avec The House Magazine, on a demandé à M. Cleverly, qui est ministre des Affaires étrangères depuis un peu plus d’un an, si une victoire de Trump à l’élection présidentielle de l’année prochaine serait bénéfique pour les efforts internationaux en faveur de l’Ukraine, et il s’est d’abord montré réservé : » Les États-Unis sont une démocratie mature. Il ne serait pas correct de ma part de commenter qui ils ont choisi pour être leur leader national. »

On a ensuite demandé au ministre des Affaires étrangères ce qu’il pensait de l’affirmation de M. Trump selon laquelle il pourrait négocier un accord entre les présidents Volodymyr Zelenskyy et Vladimir Poutine dans les 24 heures.

M. Cleverly – qui n’a jamais rencontré l’ancien président – aurait ri à la question et aurait répondu : « Je suis très conscient que Donald Trump a un style rhétorique particulier et lorsqu’il était président, il a fait des choses très surprenantes et positives en ce qui concerne aux relations internationales. »

Il a cité les accords d’Abrahamqui était un accord qui établissait pour la première fois des relations diplomatiques entre Israël et un certain nombre de pays arabes, comme exemple de réussite de M. Trump.

« Nous devons reconnaître que parfois son style particulier peut être étonnamment efficace », a-t-il déclaré.

Il y a eu d’autres moments où M. Trump a connu moins de succès, bien sûr, comme l’absence de progrès dans les négociations de paix sur la péninsule coréenne, bien qu’il soit devenu le premier président américain en exercice à rencontrer un dirigeant nord-coréen et le premier depuis la guerre de Corée à y mettre les pieds. sur le territoire du pays.

Lorsqu’on lui a demandé si M. Trump parviendrait à conclure un accord garantissant le respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Ukraine, renforçant la Charte des Nations Unies et permettant à la Russie de réparer ce qu’elle a infligé à l’Ukraine, M. Cleverly a répondu : « Si toutes ces choses peuvent être conclu dans un délai de 24 heures, comment pourrait-on ne pas vouloir que cela se produise ? »

Mais il a ajouté : « Du point de vue du Royaume-Uni, nous allons nous en tenir à ce que nous avons constaté comme étant efficace, ce qui n’est ni un résultat rapide ni facile. »

Ailleurs dans l’interview, le ministre des Affaires étrangères a également abordé L’accusation du Canada selon laquelle des agents du gouvernement indien étaient responsables du meurtre du militant séparatiste sikh Hardeep Singh Nijjar en sol canadien.

Le Royaume-Uni est en train de négocier un accord commercial avec l’Inde promis à Diwali l’année dernière, mais cet accord n’a toujours pas été conclu malgré la rencontre du Premier ministre Rishi Sunak avec le Premier ministre indien Narendra Modi lors du sommet du G20 au début du mois.

M. Cleverly n’a pas précisé s’il avait mis en garde l’Inde contre le fait de cibler les citoyens britanniques, mais a déclaré que le Royaume-Uni avait des « conversations sensibles et difficiles » avec l’Inde, et a ajouté : « Nous avons le devoir de protéger les citoyens de ce pays et les personnes qui y vivent. et nous prenons cela incroyablement au sérieux. C’est un absolu.

Il a déclaré qu’il gardait espoir d’un accord commercial, affirmant que « nous avons fait des progrès fantastiques » et « de très bons progrès ».

Le ministre des Affaires étrangères a également abordé la controverse sur la position du gouvernement à l’égard de la Chine après la arrestation d’un espion chinois présumé travaillant au Parlement (l’homme concerné nie catégoriquement les allégations).

Il a déclaré que l’approche du Royaume-Uni en matière d’engagement avec la Chine était « largement ouverte » et a défendu l’invitation des représentants à assister au sommet sur l’intelligence artificielle (IA) en novembre, affirmant que la Grande-Bretagne était « prudente mais réfléchie ».

Ne pas inviter « l’un des plus grands acteurs mondiaux de l’IA », a-t-il déclaré, « nous préparerait à un résultat très sous-optimal ».

« Cela signifierait immédiatement qu’il y a une lacune dans notre réflexion, il y a une lacune dans nos défenses », a-t-il déclaré.

Il a poursuivi : « La conversation que nous avons avec la Chine est la suivante : si vous ne faites pas les choses correctement, ce sera une mauvaise nouvelle pour vous. Et si vous êtes fermés, et si vous n’êtes pas disposé à être ouvert sur vos intentions et ce genre de choses, vous importez des risques. »