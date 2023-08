James Cleverly accusé d’avoir « manqué » une occasion de contester la Chine concernant l’arrestation du citoyen britannique Jimmy Lai

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a évoqué le cas de l’arrestation du citoyen britannique Jimmy Lai lors d’une réunion avec le vice-président chinois.

Sébastien Lai, fils de l’homme d’affaires britannique Jimmy Lai, 75 ans, a déclaré que ce serait une occasion « manquée » si M. Cleverly ne défendait pas son père et les valeurs britanniques lors de sa rencontre mercredi avec le vice-président chinois Han Zheng.

Fondateur du plus grand journal pro-démocratie de Hong Kong, Apple Daily, M. Lai était un éminent critique du Parti communiste chinois et est détenu à l’isolement depuis 2021, où il est désormais « susceptible de mourir ».

Cela survient après que M. Cleverly a rencontré M. Han, « l’architecte » de la répression chinoise à Hong Kong, lors de la première visite d’un ministre britannique des Affaires étrangères en Chine depuis cinq ans ce matin.

Sébastien Lai a dit L’indépendant: « James Cleverly devrait demander la libération de mon père. Mon père est citoyen britannique et il est en prison pour avoir défendu les valeurs britanniques.

« Je pense que ce serait une occasion manquée pour mon père et pour le Royaume-Uni de ne pas défier la Chine. Combien d’occasions avez-vous de défendre un Britannique prêt à abandonner tout ce qu’il a pour défendre ces libertés ?

« Ça me rend triste. Nous sommes un pays puissant. Mon père et moi sommes fiers d’être britanniques. En arrêtant mon père, la Chine met à l’épreuve les valeurs britanniques.»

Le ministère des Affaires étrangères a affirmé que M. Cleverly avait « soulevé le cas » de Jimmy Lai, ainsi que « d’autres dommages » causés par la loi sur la sécurité nationale de Pékin.

M. Lai a été « expulsé » de son bureau en août 2020 et a été inculpé de quatre infractions en vertu de la loi draconienne sur la sécurité nationale de la Chine, dont l’une comprenait l’allumage d’une bougie en commémoration du massacre de la place Tiananmen en 1989.

M. Lai a ensuite été condamné à 20 mois de prison et à cinq ans et neuf mois supplémentaires l’année dernière pour deux accusations distinctes liées à des violations de bail qui ont été décrites comme « politiquement motivées ».

Sébastien Lai a déclaré que James Cleverly devrait demander la libération de son père (Nouvelles du ciel)

Ce mois-ci, la Haute Cour de Hong Kong a suggéré que le procès de M. Lai serait ajourné pour la troisième fois, retardant ainsi la possibilité qu’il soit confronté aux infractions présumées contre la sécurité nationale et à la sédition.

Caoilifhionn Gallagher KC, qui fait partie de son équipe juridique internationale, a qualifié ce retard de « mascarade ».

La visite de M. Cleverly a également été critiquée par les faucons chinois des bancs conservateurs, qui souhaitent que le gouvernement adopte une ligne plus dure à l’égard de la Chine, qui considère de plus en plus le pays comme une menace pour la sécurité nationale du Royaume-Uni.

Et aujourd’hui, la commission multipartite des Affaires étrangères a publié un rapport appelant le gouvernement britannique à saisir « chaque opportunité pour soulever le cas de Jimmy Lai » et de tout autre ressortissant britannique détenu par la République populaire de Chine.

Cependant, le ministre des Affaires étrangères a déclaré que le Royaume-Uni était « lucide » sur le fait que la Chine n’allait pas changer « du jour au lendemain ».

Il a également insisté sur le fait que cette visite lui permettrait d’avoir des « conversations difficiles » avec les Chinois sur des questions telles que la répression à Hong Kong et les violations des droits de l’homme dans la province du Xinjiang.