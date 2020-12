James Charles est de constater qu’aucune bonne action ne reste impunie.

Comme beaucoup d’autres personnalités publiques, le YouTuber s’est rendu sur Twitter le jeudi 10 décembre pour dénoncer l’exécution de Brandon Bernard, condamné à mort en 2000 pour son implication dans les meurtres de Todd et Stacie Bagley. Il a écrit que «son cœur lui fait mal», ajoutant: «Déçu mais pas surpris par le rejet de la pétition SCOTUS également. Nous avons besoin d’un gouvernement qui écoute nos voix. Ce f-king est nul.

Charli D’Amelio a exprimé de même des remords à propos de l’exécution de Bernard, écrivant sur Twitter, « après n’avoir pas été sur mon téléphone toute la journée, j’ai vérifié Twitter pour voir ce qui se passe avec Brandon Bernard et je suis incroyablement dégoûté de le voir mis à mort … il ne mérite pas ça et ça me brise le cœur que notre un système juridique désuet prend la vie d’un homme qui ne le mérite pas. «

Cependant, un critique a contesté la façon dont James et Charli ont abordé la situation. L’utilisateur de Twitter a fait remarquer: « N’est-ce pas un peu bizarre comment la première phrase est » Après n’avoir pas été au téléphone toute la journée « comme si vous étiez une star de TikTok. C’est bizarre comment

@jamescharles @iamlorengray @dixiedamelio n’étaient pas dans leurs téléphones aujourd’hui? Brandon a été tendance partout sur Internet. C’est juste bizarre. «