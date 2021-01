James Charles clarifie où il passe le réveillon du Nouvel An au milieu des réactions négatives contre les stars de TikTok qui ont voyagé pendant les vacances.

L’influenceur beauté a profité de son histoire Instagram le jeudi 31 décembre pour montrer qu’il se trouve actuellement chez lui à Los Angeles. Cela fait suite aux critiques sur les réseaux sociaux selon lesquelles certaines personnalités éminentes de TikTok sont en vacances aux Bahamas alors que la pandémie de coronavirus se poursuit.

« se réveiller ce matin à Los Angeles », a déclaré James. « Je pensais juste que je vous le ferais savoir car certaines personnes semblent penser que je suis ailleurs lmfao. »

De même, YouTuber Thomas Petrou est allé sur sa chaîne le 31 décembre pour publier métrage de la Hype House à Los Angeles et a dissipé toute incertitude sur lui-même et ses amis Mia Hayward, Alex Warren et Kouvr Annon. Dans la vidéo, il a utilisé des sacs de sable pour créer un endroit faux-tropical dans leur cour.

« Donc tout le monde pensait que moi et Mia, Alex et Kouvr étions aux Bahamas, mais nous ne le sommes pas », a-t-il dit. « Nous sommes ici dans notre maison à Los Angeles. Mais pour la vidéo d’aujourd’hui, j’ai pensé que ce serait drôle si nous amenions les Bahamas chez nous. »