James a conclu son message: « En raison de situations comme celle-ci, au lieu de croire sur parole de quelqu’un, je vais maintenant demander à voir la pièce d’identité ou le passeport de chaque [person] J’ai une conversation avec. »

Dans la vidéo supprimée depuis, l’adolescent a affirmé avoir commencé à communiquer avec James via Snapchat le mercredi 17 février. Le mineur a partagé: « Il m’a ajouté parce que je l’avais cassé il y a un moment, juste en tant que fan de conversation d’influence. Je était excité parce qu’il était ma plus grande influence, en ce qui concerne l’influenceur, et je l’ai toujours admiré, donc j’étais ravi de recevoir son message.

Après avoir prétendument envoyé à James une photo de la salle de bain, la star de l’internet «a commencé à rendre la conversation très sexuelle».

Ils ont continué: « Cela m’a vraiment mis mal à l’aise. »

Le mineur a également affirmé que James avait commencé à leur envoyer des images explicites, ajoutant: «Je devenais vraiment mal à l’aise alors je lui ai dit mon âge. Je lui ai dit que j’avais 16 ans.