James Charles est « enceinte » lors d’une récente séance photo, et certains fans ne sont pas impressionnés.

La star de YouTube, âgée de 21 ans, a simulé en plaisantant une grossesse pendant 24 heures en réponse au défi d’une amie qui attend son deuxième enfant, un autre influenceur. Laura Mellado. James portait deux bosses en silicone empilées l’une sur l’autre pour imiter une femme qui a au moins 40 semaines.

Il a posé à genoux en sous-vêtements avec son faux ventre pour une séance photo, comme on le voit sur une photo publiée sur Instagram et une vidéo partagée sur Youtube le vendredi 12 février. Il a également posé ses mains sur sa poitrine nue, tout comme Halsey a fait quand elle a annoncé sur sa propre page le mois dernier qu’elle attendait son premier enfant. Pendant le tournage de James, on entend une femme non identifiée dire: « Ouais, très Halsey. »

James a posté plus tard une photo, photoshoppée pour lui donner l’air nu, sur sa propre page. Il l’a légendé avec « Surprise », semblable à la façon dont la chanteuse de « Without Me », qui avait fait une fausse couche il y a des années et a subi une chirurgie laparoscopique pour traiter l’endométriose autour de son utérus afin de stimuler sa fertilité avant de concevoir récemment, a révélé sa grossesse.