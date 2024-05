James Carville qualifie le message démocrate de « plein de merde ! »

Célèbre stratège démocrate James Carville a complètement déchiré le message de son parti – arguant que la raison pour laquelle il n’attire pas les électeurs plus jeunes et les électeurs noirs est qu’il ignore l’économie.

Dans une vidéo pour le podcast et média non partisan Politicon, Carville – qui a été très critique à l’égard de la gauche sur plusieurs fronts ces derniers mois – a intensifié ses attaques en affirmant que les démocrates se sont trop concentrés sur la guerre à Gaza et sur l’annulation de la dette étudiante. Et ce faisant, affirme Carville, ils ont ignoré le « vol générationnel » perpétré contre les jeunes Américains.

« Nous continuons à nous demander pourquoi ces jeunes ne reviennent pas chez les démocrates », a déclaré Carville. « Pourquoi les Noirs ne reviennent-ils pas chez les Démocrates ? Parce que les messages des démocrates sont pleins de conneries, c’est pour ça !

Il a ajouté : « parlez du coût de la vie et « nous allons aider à résoudre ce problème ». Ne parlez pas de putain de Gaza et des prêts étudiants !

Carville a ensuite cité un récent sondage Harvard/Harris – qui révèle que trois des cinq problèmes qui intéressent le plus les Américains sont liés à l’économie, tandis que le conflit Israël-Hamas se classe au 13ème rang. Il a ensuite saccagé le président Celui de Joe Biden récent Programme d’annulation de la dette étudiante de 7,7 milliards de dollars.

« Pourquoi annulons-nous les prêts étudiants pour les personnes qui vont à Harvard ? » » dit Carville. « Lequel – selon Scott Gallowaytrès exactement, n’est rien d’autre qu’un

un fonds spéculatif qui a des salles de classe – eh bien, ils ont obtenu un putain de surplus de 52 milliards de dollars ! Pourquoi les contribuables vont-ils renflouer ces gens ?! »

Regardez ci-dessus, via Politicon. (La partie pertinente commence à environ 5 minutes.)