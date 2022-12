James Cameron va “mettre fin” au débat sur le Titanic — RT Games & Culture

James Cameron, le réalisateur de “Titanic”, a révélé qu’il avait mené une “étude scientifique” cela prouve que la mort déchirante de Jack Dawson, joué par Leonardo DiCaprio, était inévitable. Il espère que sa sonde “mettre au repos” le débat de plusieurs décennies sur la finale du drame romantique culte de 1997.

“Nous avons fait une étude scientifique pour mettre tout cela au repos et enfoncer un pieu dans son cœur une fois pour toutes”, Cameron a déclaré au Toronto Star vendredi, dans une interview pour promouvoir son nouveau blockbuster “Avatar: The Way of Water”.

Vers la fin du film, le personnage de DiCaprio et son amante Rose (interprétée par Kate Winslet) survivent au naufrage du Titanic et se retrouvent dans l’eau glacée de l’océan. Jack sauve Rose en lui laissant toute la place sur une porte flottante. Incapable de monter dessus, il reste dans l’eau, accroché au bord de la porte, et finit par mourir de froid.















Depuis la sortie du film, les fans soutiennent que Jack aurait pu survivre. La nouvelle étude est destinée à leur prouver le contraire.

“Nous avons depuis effectué une analyse médico-légale approfondie avec un expert en hypothermie, qui a reproduit le radeau du film”, dit Cameron. «Nous avons pris deux cascadeurs qui avaient la même masse corporelle que Kate et Leo et nous avons mis des capteurs partout et à l’intérieur d’eux et nous les avons mis dans de l’eau glacée et nous avons testé pour voir s’ils auraient pu survivre grâce à une variété de méthodes et le La réponse était qu’il n’y avait aucun moyen qu’ils aient tous les deux survécu. Un seul pourrait survivre », il expliqua.

Les résultats de la sonde seront présentés dans un documentaire spécial sur la chaîne National Geographic en février, pour coïncider avec la réédition de Titanic 4K dans les salles le jour de la Saint-Valentin.

Un quart de décennie plus tard, le réalisateur du Titanic dit qu’il ne regrette pas que son film n’ait pas eu de fin heureuse. Jack “avait besoin de mourir” il insiste.

« C’est comme Roméo et Juliette. C’est un film sur l’amour, le sacrifice et la mortalité. L’amour se mesure au sacrifice”, il expliqua.