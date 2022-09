James Cameron se tourne vers la Terre avant la sortie du nouvel « Avatar » – Kelowna Capital News

Il y a une nouvelle série documentaire sur la nature qui promet de montrer aux téléspectateurs un comportement animal incroyable avec une clarté éclatante. Vous avez déjà entendu tout ça ? Eh bien, celui-ci est sous stéroïdes.

“Super/Natural”, une série en six parties de National Geographic désormais diffusée sur Disney+, a fait appel au créateur d'”Avatar” James Cameron en tant que producteur exécutif, et il a ajouté des effets spéciaux en plus de la technologie cinématographique de pointe.

Les effets transforment parfois les animaux en quelque chose comme des étoiles dans un film Marvel, avec leurs soufflets déformant l’air, des attaques lourdes qui provoquent des ondes de choc dans le sable ou des phéromones d’un insecte rendus comme des nuages ​​​​nocifs éclatants. Même les arbres s’illuminent lorsque les sucres traversent leurs racines.

“Nous ne le falsifions pas ou ne le transformons pas en un film de super-héros. Nous offrons un portail d’accès pour nos sens limités dans un monde naturel qui va bien au-delà de tout ce que nous pouvons ressentir directement », a récemment déclaré Cameron aux journalistes.

Les épisodes sont classés par thème – manger ou être mangé, le jeu d’accouplement et les lignées sont quelques-uns des sujets – et les téléspectateurs ont un régal visuel alors que les caméras capturent tout, des lucioles au Mexique produisant un spectacle de lumière synchronisé aux grands dauphins faisant équipe avec des pêcheurs brésiliens pêcher le mulet.

Des vidéastes armés des dernières données scientifiques ont réalisé 80 tournages d’animaux dans 25 pays pour créer la série, en utilisant des équipements de haute technologie tels que des caméras à grande vitesse et des drones. Cameron a énuméré ce qu’ils ont essayé de capturer – infrasons, ultrasons, ultraviolets et infrarouges, parmi eux.

« Quel est notre but là-dedans ? Pas seulement pour divertir, mais absolument pour enseigner et montrer l’émerveillement, la majesté, la complexité de la nature », a déclaré Cameron. “Nous allons sortir toutes les astuces que nous connaissons en tant qu’artistes, en tant que conteurs, pour essayer d’obtenir cet engagement.”

Ainsi, contrairement à un documentaire traditionnel sur la nature où l’ajout d’effets est un strict non-non, “Super/Natural” nous permet de ressentir à quoi pourrait ressembler un sonar de chauve-souris, de voir ce qu’un bourdon voit ou comment les ours communiquent avec des indices invisibles.

« L’ours peut sentir les phéromones, mais nous ne pouvons pas le voir. C’est un médium visuel; ce n’est pas un moyen d’odorat », a-t-il déclaré. “C’est réel. C’est juste qu’on ne peut pas le voir. Nous devons donc utiliser les effets pour voir comme ils voient ou pour sentir comme ils sentent.

La série est racontée par Benedict Cumberbatch, qui est vif, sournois et délicieux dans ses descriptions. “La femelle de l’espèce est dans des trucs assez bizarres”, dit-il à propos des araignées vampires. À propos des cigales qui sortent après 17 ans sous terre, il ajoute sèchement : “Le plus grand événement de speed dating d’Amérique est sur le point de commencer.”

Cameron ne tarit pas d’éloges sur Cumberbatch : « Il ne se contente pas de le raconter ; il l’agit », a-t-il déclaré. “Il vous fait comprendre ce qui se passe d’une manière qui, je pense, est très pertinente.”

Cameron, un écologiste ardent et végétalien, voit “Super/Natural” comme une extension logique de son dernier film, qui comprend le prochain fantasme “Avatar : la voie de l’eau”. Dans les deux, il espère réveiller un sentiment d’émerveillement pour le monde naturel.

“Les trucs d’histoire naturelle ne sont pas seulement un travail parallèle à la réalisation de films” Avatar “. Pour moi, ils vont parfaitement ensemble comme quelque chose qui est tout aussi excitant pour moi », a-t-il déclaré. “Cela éveille toujours en moi ce sentiment d’étonnement devant la complexité de la nature.”

Cet émerveillement est capturé dans la série avec des images d’écureuils volants brillants dans le noir planant sur la longueur d’un terrain de football, des chouettes des terriers copiant le son d’un hochet de serpent pour effrayer les prédateurs et les rayons du diable sautant à 6 pieds de l’océan .

La dernière série documentaire de Cameron sur les animaux était “Secrets of the Whales” racontée par Sigourney Weaver. Le réalisateur a de bons souvenirs de son enfance au Canada où il a exploré les bois, piégé des insectes et observé des oiseaux.

“Cela vous époustoufle à quel point la nature est incroyable, des choses que nous tenons pour acquises et comment la nature a développé toutes ces différentes stratégies étonnantes pour ces animaux et ces plantes au cours de millions d’années.”

Il a également attiré l’attention sur les dernières images du télescope spatial James Webb, des anneaux de Neptune aux amas de galaxies.

“C’est la seule planète dont nous soyons sûrs – basée sur des preuves – qui a de la vie. Et c’est une planète incroyable », a-t-il déclaré. « Il y a des centaines de millions d’espèces ici, contrairement à Mars, où nous ne savons même pas s’il y a une espèce.

“J’aime Mars. J’aime l’exploration dans l’espace et sous l’eau. Mais nous devons prendre soin de cette planète. Nous devons le comprendre avant de le détruire.

Films et télévision