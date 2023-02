James Cameron révèle qu’il y a une façon dont Jack aurait pu survivre dans “Titanic”

«Titanic» a été le premier chagrin d’amour par procuration de nombreuses personnes et des générations entières ont donc été particulièrement investies dans la question de savoir si Jack (Leonardo DiCaprio) aurait pu survivre ou non si seulement Rose (Kate Winslet) s’était précipitée à cette porte. James Cameron avait plus tôt semblé régler le débat en disant dans une interview au Toronto Sun qu’il n’y avait aucun moyen que Jack et Rose aient pu survivre à cette nuit fatale. Maintenant, cependant, Cameron semble avoir un ajout (et une possible révélation) à faire.

Dans le nouveau spécial Titanic : 25 ans plus tard avec James Cameron, le cinéaste a exploré une variété de scénarios et a concédé que oui, il y avait un scénario dans lequel Jack aurait pu survivre. Si Rose avait donné à Jack son gilet de sauvetage pour l’isoler, c’est ainsi que Jack aurait pu s’en sortir vivant, selon un rapport de ComicBook. Même dans cette situation, a déclaré Cameron, il y aurait encore beaucoup de “variables”.

Si Rose avait donné à Jack son gilet de sauvetage – avec elle-même portant une tenue plus lourde – il y avait une possibilité que les deux aient survécu, ajoute le rapport. Plusieurs théories ont été testées avec l’aide de cascadeurs recréant le scénario. Les deux autres tests impliquaient qu’ils se reposent tous les deux sur la porte (pas assez de flottabilité) et qu’ils reposent la moitié de leur corps au-dessus de l’eau (il est encore peu probable que les deux survivent après leur épuisement physique).

Mais, dans l’état actuel des choses, le réalisateur maintient le fait que tout ce qui s’est passé devait malheureusement arriver. « Je pense que son [Jack’s] le processus de réflexion était: “Je ne ferai rien qui la mettrait en danger”, et c’est à 100% dans le caractère “, a déclaré Cameron dans l’émission spéciale.

Jack aurait-il pu tenir à la porte avec Rose ? Nous réglons le débat dans “Titanic : 25 ans plus tard” ce soir, dimanche, à 9/8c sur National Geographic pic.twitter.com/rwwX4M8CKR– James Cameron (@JimCameron) 5 février 2023

«Nous avons fait une étude scientifique pour mettre tout cela au repos et enfoncer un pieu dans son cœur une fois pour toutes. Depuis, nous avons fait une analyse médico-légale approfondie avec un expert en hypothermie qui a reproduit le radeau du film et nous allons faire un petit spécial dessus qui sortira en février », avait déclaré Cameron au Toronto Sun.

“… et nous avons mis des capteurs partout et à l’intérieur d’eux et nous les avons mis dans de l’eau glacée et nous avons testé pour voir s’ils auraient pu survivre grâce à une variété de méthodes et la réponse était, il n’y avait aucun moyen qu’ils aient tous les deux survécu. Un seul pourrait survivre », avait ajouté le réalisateur.

