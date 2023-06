James Cameron révèle qu’il savait que le sous-marin du Titanic avait implosé lundi – soulevant des questions sur le secret du sauvetage

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Le cinéaste hollywoodien James Cameron a déclaré avoir reçu l’information dans les 24 heures suivant la disparition du submersible Titan qu’il avait implosé lorsqu’il avait perdu la communication avec son vaisseau-mère.

« Nous avons eu la confirmation en moins d’une heure qu’il y avait eu une forte détonation en même temps que les sous-communications étaient perdues », a déclaré M. Cameron, qui a réalisé le film Titanic de 1997.

« Un grand coup sur l’hydrophone. Perte de transpondeur. Perte de communication. Je savais ce qui s’était passé. Le sous-marin a implosé », a-t-il dit, ajoutant qu’il avait dit à ses collègues dans un e-mail lundi : « Nous avons perdu des amis » et « Il est en bas en ce moment ».

Le submersible transportant cinq personnes vers le Titanic a implosé près du site du naufrage et a tué tout le monde à bord, ont annoncé jeudi les autorités. Le Titan a été lancé dimanche vers 8 h HNE et a été signalé en retard cet après-midi à environ 435 milles au sud de St John’s, Terre-Neuve.

Mais au bout d’une heure et 45 minutes, l’engin a perdu le contact avec son vaisseau-mère, le Polar Prince.

Les personnes à bord étaient le milliardaire britannique Hamish Harding, l’expert du Titanic Paul-Henri Nargeolet, l’homme d’affaires né au Pakistan Shahzada Dawood et son fils Suleman Dawood, et le directeur général d’OceanGate Expedition, Stockton Rush.

« Il s’agissait d’une implosion catastrophique du navire », a déclaré le contre-amiral John Mauger du First Coast Guard District, ajoutant que les corps des victimes pourraient ne jamais être retrouvés dans l’Atlantique.

La déclaration du réalisateur décoré intervient au milieu de rapports selon lesquels des microphones sous-marins secrets de la marine américaine ont détecté l’implosion du sous-marin Titan il y a plusieurs jours, mais l’information a été publiée jeudi.

La marine a utilisé un système de détection acoustique top secret pour rechercher tout signe du submersible OceanGate Expeditions peu après sa disparition dimanche, a déclaré un responsable américain de la défense. Le journal de Wall Street.

(Médias PA)

Une implosion a été entendue près du site où se trouvaient des débris jeudi, à environ 500 m de l’épave du Titanic, peu après la disparition du sous-marin, selon le rapport.

M. Cameron, qui a effectué plus de 30 plongées sur l’épave du Titanic, a déclaré qu’il aurait aimé avoir sonné l’alarme plus tôt à propos du submersible.

Il est devenu un explorateur en haute mer dans les années 1990 alors qu’il faisait des recherches pour son film oscarisé Titanesque et est copropriétaire de Triton Submarines, qui fabrique des submersibles pour la recherche et le tourisme.

Lorsqu’il a appris qu’OceanGate fabriquait un submersible en haute mer avec une coque en composite de fibre de carbone et de titane, M. Cameron s’est dit sceptique.

De gauche à droite, Shahzada Dawood, Suleman Dawood, Paul-Henry Nargeolet, Stockton Rush et Hamish Harding

« Je pensais que c’était une idée horrible. J’aurais aimé parler, mais j’ai supposé que quelqu’un était plus intelligent que moi, vous savez, parce que je n’ai jamais expérimenté cette technologie, mais ça sonnait mal à première vue », a déclaré Cameron à Reuters.

Bien que la cause de l’implosion n’ait pas été déterminée, M. Cameron présume que les critiques avaient raison d’avertir qu’une coque en fibre de carbone et en titane permettrait un délaminage et une pénétration d’eau microscopique, entraînant une défaillance progressive au fil du temps.

OceanGate Expeditions, la société qui possédait et exploitait le submersible, a déclaré dans un communiqué que les cinq personnes à bord du navire, y compris le PDG, « ont malheureusement été perdues ».

« Ces hommes étaient de véritables explorateurs qui partageaient un esprit d’aventure distinct et une profonde passion pour l’exploration et la protection des océans du monde », a déclaré OceanGate dans un communiqué. « Nous pleurons la perte de vies et la joie qu’ils ont apportée à tous ceux qu’ils connaissaient. »

La Maison Blanche a remercié la Garde côtière américaine, ainsi que les partenaires canadiens, britanniques et français qui ont contribué aux efforts de recherche et de sauvetage. « Nos pensées vont aux familles et aux proches de ceux qui ont perdu la vie sur le Titan. Ils ont traversé une épreuve déchirante ces derniers jours, et nous les gardons dans nos pensées et nos prières », a-t-il déclaré dans un communiqué.