James Cameron Q&A : ‘Avatar’ pourrait faire une différence dans le monde réel

James Cameron a deux projets assez importants qui se rejoignent en ce moment. Le premier est la série sur la nature de National Geographic Super/Natural, racontée par Benedict Cumberbatch et diffusée sur Disney+ à partir de mercredi.

Le second est une petite série de films intitulée Avatar.

Une série documentaire sur la nature et un blockbuster de science-fiction peuvent ne pas sembler avoir grand-chose en commun, mais ils ont tous deux un objectif clair : vous encourager à vous soucier à nouveau de la nature.

Avatar 2: The Way of Water arrive dans les salles de cinéma le 16 décembre. Comme pour le film original, il utilise des techniques de tournage de pointe pour faire tomber vos chaussettes avec une action de taille Imax. Super / Natural, produit par Cameron, utilise également des techniques de tournage incroyablement intelligentes pour vous montrer la nature en gros plan à couper le souffle. Plonger profondément sous les vagues ou voler à travers la forêt avec des caméras drones, le spectacle se concentre sur les capacités étonnantes des animaux, petits et grands.

Cameron espère que ces histoires de fiction et de non-fiction vous reconnecteront avec la nature pour nous encourager à nous attaquer au crise climatique menaçant et détruisant de nombreuses espèces — y compris nous.

J’ai discuté avec l’écrivain, réalisateur et documentariste de 68 ans, lauréat d’un Oscar et record du box-office, sur Zoom de Nouvelle-Zélande, où il vit et travaille sur le tournage de plusieurs suites d’Avatar.

Pourquoi maintenant pour Super/Naturel ? Y a-t-il une percée technologique particulière, ou quelque chose qui vous a obligé à faire le show maintenant ?

Cameron : J’ai une longue histoire avec National Geographic qui remonte à quelques décennies maintenant. Je suis ce qu’ils appelaient un explorateur en résidence, ce dont nous avons tous réalisé qu’il s’agissait d’un oxymore, alors nous l’avons changé en explorateur en liberté. Nous recherchons constamment de nouvelles choses à faire ensemble, et ils développaient quelque chose pour lequel nous n’avions même pas de titre à l’époque avec Plimsoll, qui est une grande société britannique de production d’histoire naturelle. [behind shows including Hostile Planet for Disney Plus and Night on Earth for Netflix]. Quand j’ai lu le résumé de l’incroyable appareil sensoriel de tous ces animaux, et comment cela leur permet d’avoir toutes ces différentes stratégies de survie et d’accouplement, j’ai dit, c’est une histoire de super-héros ! Ce sont des super pouvoirs ! C’est de là que vient l’idée “Super”.

Cela semblait être une façon passionnante d’utiliser une grande partie de la nouvelle technologie qui existait en termes d’appareils photo à ultra faible luminosité, d’appareils photo à ultra haute vitesse, de choses qui sont constamment améliorées et de travailler avec les meilleurs photographes d’histoire naturelle travaillant dans ce monde macro ou sous-marin et ainsi de suite, et rassemblez le tout dans un nouveau récit vraiment intéressant ou une nouvelle façon de regarder la nature.

Ainsi, dans les films Avatar, nous créons un monde fantastique à travers lequel le spectateur perçoit en quelque sorte sur écran géant 3D Imax une vision fantastique de la nature, mais thématiquement sous-jacent à tout cela se trouve cette idée de l’interdépendance non seulement de la nature avec elle-même, mais de nous avec la nature, en tant qu’habitants, en tant que membres indigènes de la nature. Il m’est donc venu à l’esprit que cette série a beaucoup des mêmes éléments thématiques philosophiquement, n’est-ce pas? Nous voyons ces systèmes animaux et végétaux étroitement interconnectés qui ont évolué au cours de millions d’années. Et nous obtenons ce sentiment d’émerveillement à couper le souffle. Vous pouvez regarder un écureuil ou un hibou et dire, eh bien, c’est un animal familier.

Dans Avatar, nous concevons ces animaux fantastiques, donc si nous vous disions qu’ils peuvent voir dans l’ultraviolet et voler autour du monde et faire toutes ces choses, vous ne vous contenteriez pas de hausser les épaules, n’est-ce pas ? Mais quand vous voyez qu’un écureuil peut non seulement voler, mais aussi identifier ses copains au clair de lune par la surface réfléchissante ultraviolette du dessous de leur corps, tout d’un coup vous regardez notre monde, notre monde incroyable, dans son ensemble lumière différente, littéralement et conceptuellement.

Avez-vous une innovation préférée utilisée dans l’émission ?

Cameron: La façon dont ils utilisaient les drones de course pour voler à travers la forêt et se déplacer avec les animaux, c’était vraiment combiner des éléments de technologie qui progressaient. Vous avez les caméras à grande vitesse [which] deviennent plus petits. Vous avez des lentilles de sonde, maintenant l’optique s’améliore. Et en utilisant différents revêtements, ils peuvent les rendre sensibles aux ultraviolets, que les gens ne regardaient pas nécessairement, ou aux infrarouges, etc. Les caméras à très faible luminosité m’ont toujours intéressé car dans les profondeurs de l’océan, il n’y a pas de lumière. Si vous voulez voir la bioluminescence et que vous voulez voir les stratégies que les animaux des grands fonds utilisent pour la vision, certains d’entre eux ont des yeux aussi grands parce qu’il y a si peu de photons là-bas. [You need] caméras à faible éclairage et photographie à grande vitesse. Nous aimons ça.

Nous atteignons des fréquences d’images très, très élevées, en regardant un poisson-pierre prendre sa proie en 16 millisecondes. C’est si rapide que vous ne pouvez même pas le voir de vos yeux. Mais ensuite, nous sommes capables de le ralentir pour étendre notre perception humaine. Notre super pouvoir est que nous utilisons la technologie pour examiner tous les spectres et toutes les fréquences sonores utilisées par les animaux. Ils ont dû le faire à la dure à travers des millions d’années d’évolution. Nous sommes en mesure de le faire dans un cycle d’évolution technologique beaucoup plus court.

Comment espérez-vous influencer l’attitude des téléspectateurs vis-à-vis de l’environnement ?

Cameron : Je pense que l’objectif de l’un ou l’autre de mes projets majeurs en ce moment, Super/Natural ou Avatar : la voie de l’eau, est de nous rappeler à quel point la nature est importante pour nous, et de nous remettre dans cette sorte de perspective enfantine où nous avons ce sentiment d’émerveillement et de connexion à la nature. Les enfants se sentent connectés à la nature. Ils sortiront, ils reviendront crasseux, ils reviendront après avoir attrapé des choses et joué avec et étudié. Tous les enfants sont des historiens de la nature, des scientifiques naturels, puis ils laissent tomber et nous passons à autre chose et nous vivons dans un état croissant de trouble déficitaire de la nature.

Ainsi, un film comme celui-ci recrée cette connexion, ce sentiment d’émerveillement enfantin, en nous montrant des choses que nous tenons pour acquises. Ce hibou fait des choses très, très intéressantes, ou une araignée ou un lézard qui a son propre système de plongée. C’est plutôt cool. Nous nous engageons dans quelque chose que les gens ne savaient pas, parce que les gens sont naturellement curieux. Nous nous engageons à travers un narrateur, Benedict Cumberbatch, qui non seulement le raconte, mais il le joue en quelque sorte. Il met un peu de déviation sur littéralement chaque ligne.

Nous avons pris cela comme un défi de l’écrire d’une manière qui vous place dans la tête de ces animaux qui essaient juste de survivre, que ce soit du point de vue des prédateurs ou du point de vue des proies, ou du point de vue de la famille, comment ils préservent leurs lignées . Nous avons un épisode appelé Bloodlines. C’est une question de parentalité, essentiellement – comment gardez-vous vos enfants en vie ?

Cet épisode mentionne qu’un danger croissant pour les jeunes éléphants est la déshydratation à mesure que leur environnement se réchauffe, ce qui m’a vraiment frappé. Penses-tu la crise climatique est devenu plus urgent et les attitudes face au changement climatique ont changé, surtout 10 ans après le premier Avatar ? Espérez-vous que les téléspectateurs réagiront à cette série et aux films Avatar avec une urgence accrue au cours des prochaines années ?

Cameron: Eh bien, j’aimerais penser qu’ils voient cela comme un divertissement d’abord, et une sorte de message moral et philosophique ensuite. Nous nous concentrons davantage sur les océans dans The Way of Water, donc les gaz à effet de serre carbonisent également l’océan et menacent de nombreuses espèces et perturbent les écosystèmes. Mais le message est en quelque sorte entre les lignes. Le message dans Super/Natural est également entre les lignes — nous voulons que vous ayez une nouvelle connexion avec la nature parce que vous n’allez pas défendre ou vous battre pour ce que vous n’aimez pas et ne respectez pas, n’est-ce pas ? Jacques Cousteau a établi ce principe dans les années 60 avec ses spéciaux.

Nous faisons beaucoup de choses en tant qu’espèce humaine qui sont vraiment nuisibles à ces écosystèmes fragiles. Beaucoup d’animaux que nous voyons, que nous apprécions et dont nous apprenons dans notre série sont en danger. Ils sont menacés.

Et d’ailleurs, l’espèce humaine est en danger et sous la menace. Potentiellement même une menace existentielle si vous sortez assez loin, quelques centaines d’années environ. Peut-être même plus tôt.

Je pense que nous sommes aussi dans cet état d’être plus conscients mais aussi plus dans le déni. Nous ne changeons certainement pas assez vite. Certes, les gens de conscience freinent ou achètent des voitures électriques. Peut-être qu’ils commencent à voter pour des gens qui se soucient réellement de ce genre de choses, pour changer, après une période épouvantable où cela ne s’est pas produit. Mais ça ne va pas assez vite. Nous devons donc doubler ou tripler ce que nous faisons pour éviter cette catastrophe.

Je pense que tout le monde le sait, mais ils ne veulent tout simplement pas y penser. Vous ne pouvez donc pas y aller directement. Nous ne réalisons pas de documentaires sur le changement climatique, nous réalisons des documentaires sur la nature. Je fais une histoire fictive sur la nature [with Avatar], travaillant sur la conscience sociale d’une manière différente. Pas avec des avertissements et des cajoleries, mais en montrant la beauté. Affichage de la connexion.

