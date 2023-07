James Cameron parlera d’exploration en haute mer sur CTVNews.ca

Le cinéaste canadien oscarisé James Cameron se rendra à Ottawa aujourd’hui pour assister au lancement d’une exposition du Canadian Geographic sur ses exploits d’exploration en haute mer et participer à une conversation au coin du feu avec son mentor de longue date.

Dans une diffusion exclusive en direct sur CTVNews.ca, Cameron participera à une conversation au coin du feu avec son mentor de plus de quatre décennies, Joe MacInnes, pour discuter de la « magie du mentorat », organisée par la Société géographique royale du Canada, et assister à l’ouverture de l’exposition « PRESSURE – James Cameron into the Abyss ».

Cameron parlera également en tête-à-tête avant l’événement avec le correspondant politique en chef de CTV News, Vassy Kapelos, qui devrait animer la conversation.

Avant le lancement de l’exposition, l’exploratrice en résidence de Canadian Geographic, Jill Heinerth – une spéléologue canadienne et exploratrice sous-marine, et auteur de Into the Planet: My Life as a Cave Diver – a déclaré à CTV News Ottawa que l’événement est l’occasion de célébrer «le mentorat et exploration océanique » avec « deux des meilleurs explorateurs océaniques du Canada ».

« Je pourrais écouter ces gars pour le reste de ma vie », a déclaré Heinerth. « Parce qu’honnêtement… James Cameron a réalisé ces grands films qui sont si emblématiques pour tout le monde, mais il a (également) grandement contribué à l’exploration sous-marine.

« Cela fait également partie de ses relations avec Joe MacInnes, qui a été la première personne à faire une plongée scientifique sous le pôle Nord, ainsi que de nombreux autres exploits », a-t-elle ajouté.

MacInnes, un médecin, auteur et explorateur canadien de 86 ans, a rencontré Cameron lorsque ce dernier avait 14 ans et a visité le Musée royal de l’Ontario de Toronto, qui présentait à l’époque un submersible conçu par MacInnes.

La prochaine exposition d’Ottawa mettra en vedette le submersible « Deepsea Challenger » de Cameron, qu’il a piloté pour explorer la partie la plus profonde de l’océan dans la fosse des Mariannes en 2012 — une entreprise au cours de laquelle MacInnes a été conseiller et directeur médical.

La conversation comprendra des informations sur le rôle de Maclnnis en tant que mentor pour les explorateurs canadiens comme Cameron, qui ont consacré leur temps à l’observation et à la recherche océaniques.

La conversation au coin du feu sera diffusée en direct exclusivement sur CTVNews.ca et l’application CTV News entre 15 h et 16 h HAE. Les faits saillants seront diffusés sur CTV News Channel et CP24.

Les visiteurs peuvent voir l’exposition intitulée « PRESSURE – James Cameron into the Abyss » au Théâtre Alex Trebek, situé au 50 promenade Sussex à Ottawa, avec entrée gratuite de midi à 17 h du mardi au samedi jusqu’au 1er septembre.



Avec des fichiers de Dorcas Marfo de CTVNews.ca