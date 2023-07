James Cameron parle d’exploration en haute mer sur CTVNews.ca

Le cinéaste canadien oscarisé James Cameron a rencontré son mentor de longue date, le Dr Joe MacInnis, pour discuter de tout, de l’exploration en haute mer à la menace de l’intelligence artificielle, lors d’un événement organisé par la Société géographique royale du Canada à son siège social à Ottawa.

La discussion, que vous pouvez regarder dans la vidéo en haut de cet article, a marqué l’ouverture de l’exposition « PRESSURE – James Cameron into the Abyss ».

Il présente le submersible «Deepsea Challenger» de Cameron, qu’il a piloté pour explorer la partie la plus profonde de l’océan dans la fosse des Mariannes en 2012 – une entreprise au cours de laquelle MacInnis a été conseiller et directeur médical.

C’est devenu une relation qui a changé la vie de Cameron. MacInnis l’a inspiré à poursuivre ses intérêts, peu importe à quel point ils lui semblaient difficiles et lointains en tant que jeune garçon.

« Vous ne pensez pas que des choses aussi incroyables soient possibles », a-t-il déclaré, tout en profitant de l’occasion pour souligner l’importance de l’autonomisation des jeunes.

« Je n’aurais jamais pu imaginer que je serais cinéaste à Hollywood. Je n’aurais jamais pu imaginer que je travaillerais réellement avec des travaux de submersion profonde, que je plongerais dans le Titanic.

La conversation comprenait des informations sur le rôle de Maclnnis en tant que mentor pour les explorateurs canadiens comme Cameron, qui ont consacré leur temps à l’observation et à la recherche océaniques.

À la suite de l’événement, la Société géographique royale du Canada a également décerné au célèbre cinéaste et explorateur une médaille d’or en reconnaissance de ses « contributions exceptionnelles au domaine de la géographie », ce que Cameron a qualifié d’« honneur incroyable ».

Voici quelques-uns des points à retenir de la conversation de Cameron avec MacInnis.

LE CERVEAU HUMAIN TOUJOURS SUPÉRIEUR À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

On a demandé à Cameron plus tôt dans la journée – dans une interview exclusive au Canada avec le correspondant politique en chef de CTV News Vassy Kapelos – s’il était d’accord avec de nombreux soi-disant parrains de l’intelligence artificielle que la technologie est une menace pour l’humanité.

Cameron, qui a réalisé et co-écrit le film d’action de science-fiction de 1984 « Terminator », sur un assassin cyborg, a déclaré qu’il partageait « absolument » ces préoccupations.

En réponse à une question du Dr MacInnis sur son « ingéniosité féroce » et sa « pensée radicale », a déclaré Cameron alors qu’il pense que le cerveau humain fonctionne souvent de manière rationnelle et linéaire, semblable à une « équation quadratique complexe », il croit également « Il y a un autre niveau du cerveau humain qui fonctionne comme un ordinateur quantique. »

« Je pense que nous travaillons à la fois à un niveau linéaire et rationnel et pas autant que nous le pensons, d’ailleurs, et je pense que nous avons également cette capacité à nous associer librement à toutes ces variables simultanément, puis à en venir à une conclusion », a-t-il dit.

« Certains l’appellent l’instinct, mais je pense que c’est la forme de calcul humain la plus puissante que nous ayons », a-t-il ajouté. « Et au fait, quiconque s’inquiète que l’IA soit meilleure que nous, vous pouvez avoir une conversation avec un chatbot et cela semble assez humain, mais c’est un acre de processeurs, tirant 10 à 20 mégawatts. Il pèse probablement plusieurs milliers de tonnes, et nous le faisons avec trois livres de viande.

IMPACTS SUR LA CONSERVATION DES OCÉANS AVENIR DE LA CIVILISATION

Une partie de l’exposition porte également sur d’autres aspects de l’exploration océanique, tels que la surpêche, la pollution, le changement climatique et le besoin de conservation, dont Cameron a évoqué l’importance lors de sa conversation avec MacInnis.

En réponse à une question du public sur le « plan directeur pour la conservation des océans », il a déclaré que son point de vue avait changé sur la question au cours de la décennie depuis qu’il avait piloté son submersible jusqu’à la fosse des Mariannes.

Cameron a déclaré que les humains sont confrontés à « certains risques existentiels en tant qu’espèce en ce moment », et il pense qu’il est urgent de passer de l’exploration de nouvelles profondeurs des océans à la compréhension de l’impact des océans eux-mêmes sur la vie humaine et la planète.

Par exemple, a-t-il déclaré, davantage de recherches doivent être menées pour comprendre la relation entre la colonne d’eau, le dioxyde de carbone dans l’atmosphère et l’acidification des océans.

« C’est un problème complexe de vraiment comprendre les choses qui vont nous affecter et le résultat de notre civilisation », a-t-il déclaré. « Donc ce n’est pas une réponse aussi sexy, parce qu’il ne s’agit pas d’aller plus loin ou de découvrir de nouvelles espèces dans une tranchée – c’est cool, j’adore ça, mais je ne pense pas que ce soit là où nous devons mettre notre argent en ce moment .”

PARALÈLES ENTRE TITAN ET TITANIC

En raison de ses nombreux voyages sur l’épave du Titanic, on a également demandé à Cameron à plusieurs reprises ce qu’il pensait de la tragédie du submersible Titan.

Exploité par OceanGate, le submersible Titan a perdu le contact avec la surface moins de deux heures après sa descente dans l’océan le matin du 18 juin. Suite à un effort international de recherche aérienne et maritime, les restes du sous-marin implosé ont été découverts près du Titanic le 22 juin. par un véhicule sous-marin télécommandé.

Plus tôt dans la journée de mardi, Cameron a déclaré aux journalistes que la tragédie du Titan était une « extrême aberration » après plus de 50 ans d’exploration en haute mer en toute sécurité.

Le Dr MacInnis, au cours de la conversation entre les deux, a qualifié l’incident d ‘«échec de la psychologie», avec trop de «pensée magique» et croyant que le sous-marin était «invincible».

Cameron en a ajouté un « ne peut pas oublier l’humilité ».

« Comment pouvez-vous plonger sur le Titanic sans vous souvenir de la leçon fondamentale de l’histoire du Titanic, qui est l’arrogance humaine et l’orgueil, la fierté va avant la chute », a-t-il demandé. « Alors maintenant, il y a deux épaves côte à côte, et elles sont toutes les deux là pour exactement la même raison : la propension humaine à croire votre propre récit et votre propre invincibilité et à ne pas être humble devant l’environnement. »

« Si vous allez dans l’espace, vous devez être humble devant ce qu’est l’espace et à quel point c’est intimidant », a-t-il également déclaré. « Si vous allez dans l’océan profond, vous devez être humble devant la force de l’eau, la pression, les défis innés de ce monde, et ne pas être arrogant. »

Cameron a également déclaré qu’il comprenait le désir d’être innovant et de repousser les limites, mais s’écarter des « façons éprouvées de faire les choses » exige que les explorateurs soient « doublement rigoureux ».



Avec des fichiers de Daniel Otis et Dorcas Marfo de CTVNews.ca