James Cameron était au courant de l’implosion du sous-marin du Titanic quelques jours avant sa découverte. C’est pourquoi

jeDans une série d’interviews étonnantes jeudi, James Cameron a révélé qu’il connaissait des détails très sensibles sur la mission de recherche et de sauvetage du submersible Titan quelques jours avant qu’elle ne soit rendue publique.

Cameron savait que des dispositifs d’écoute top secrets de la marine américaine avaient détecté une implosion près de l’épave du Titanic moins d’une heure après qu’elle se soit produite lundi, et a depuis décrit la recherche des cinq membres d’équipage comme une « charade cauchemardesque ».

Il a également affirmé que l’équipage du Titan aurait su que la coque du submersible avait commencé à se fissurer et tentait de refaire surface lorsque « l’implosion catastrophique » s’est produite.

L’homme de 68 ans a déclaré à ABC News que ses contacts au sein de « la communauté » avaient partagé avec lui les détails de la mission, une référence à l’industrie des petits véhicules submersibles sous-marins habités (MUV).

Bien qu’il soit surtout connu pour ses exploits cinématographiques, de Titanesque pour Le Terminateur et le Avatar franchise, Cameron a déclaré que son véritable amour était l’exploration des profondeurs océaniques.

« Certaines personnes me considèrent comme un gars d’Hollywood… (mais) je fais Avatar gagner de l’argent pour faire des explorations », a déclaré Cameron Le télégraphe quotidien en 2018.

Une obsession de toute une vie

L’un des premiers films de Cameron, Les abyssesest décrit comme un « thriller de survie claustrophobe » sur la recherche d’un sous-marin qui coule dans les Caraïbes.

Dans une interview de 1989 avec le New York Times pour promouvoir le film, il a déclaré que la plongée sous-marine lui avait permis de découvrir les « clés d’un autre monde ».

En 2012, Cameron est devenu la première personne à piloter en solo un sous-marin jusqu’au point le plus profond du monde, Challenger Deep, dans la fosse des Mariannes, à 11 km sous la surface de l’océan.

Ce n’était que la deuxième fois que quelqu’un se rendait dans «l’endroit le plus reculé et le plus isolé de la planète» après que les océanographes pionniers Don Walsh et Jacques Piccard aient atteint pour la première fois Challenger Deep 52 ans plus tôt en 1960.

« J’ai vraiment l’impression qu’en un jour, j’ai été sur une autre planète et que je suis revenu », a-t-il déclaré à la BBC après avoir terminé la plongée.

Le Titan a subi une « implosion catastrophique » près de l’épave du Titanic lundi. Cameron dit qu’il avait longtemps eu des craintes quant à la sécurité du navire submersible (Médias PA)

Il a décrit comment le voyage était la réalisation d’un rêve de toute une vie de voyager dans l’endroit le plus profond du monde dans le documentaire de 2014 Défi des profondeursqui a emmené les téléspectateurs dans un voyage vers la fosse des Mariannes dans l’océan Pacifique occidental à travers l’objectif de son appareil photo.

Le documentaire a montré l’obsession de Cameron pour les aspects scientifiques et techniques de l’exploration en haute mer, où la pression extrême de l’eau et les courants océaniques changeants peuvent devenir fatals en un instant.

Il a personnellement supervisé la conception et la construction du sous-marin Deepsea Challenger de 10 millions de dollars, qui comportait plus de 180 systèmes embarqués interconnectés, notamment des batteries, des propulseurs, un système de survie, des caméras 3D et une lumière LED.

La différence flagrante entre le sous-marin de Cameron et le Titan d’OceanGate s’est manifestée dans un comparaison côte à côte de l’intérieur des navires.

A gauche : l’intérieur du submersible de James Cameron, le Deep Sea Challenger. Il a coûté 10 millions de dollars. A droite : l’intérieur du Titan. pic.twitter.com/9WyMjbdATm — Dr Crystal Fleming クリスタル (@alwaystheself) 22 juin 2023

Les parois intérieures de la sphère pilote en acier du Deepsea Challenger sont empilées avec des systèmes de sécurité avancés.

Dans le Titan, le PDG et fondateur d’OceanGate, Stockton Rush, est vu dans la coque clairsemée du Titan tenant une manette PlayStation, avec juste un écran derrière lui.

Cameron est copropriétaire de Triton Submarines qui fabrique des submersibles de haute technologie pour la recherche et le tourisme, et dont les navires ont effectué plusieurs descentes vers Challenger Deep.

Cette semaine, il a décrit la construction du Titan en composite de fibre de carbone comme un drapeau rouge majeur en matière de sécurité.

Il a expliqué que le composite léger, populaire dans l’aéronautique et la voile, n’était pas conçu pour résister à la compression qui se produit lorsque les sous-marins descendent à des profondeurs extrêmes.

Les coques sous pression sont généralement fabriquées à partir de matériaux contigus tels que l’acier, le titane, la céramique ou l’acrylique, qui sont meilleurs pour effectuer des tests, a déclaré Cameron. Reuter dans une interview.

« Nous célébrons l’innovation, n’est-ce pas ? Mais vous ne devriez pas utiliser un véhicule expérimental pour payer des passagers qui ne sont pas eux-mêmes des ingénieurs en haute mer », a-t-il déclaré à Reuters.

Il a déclaré que la communauté élargie des ingénieurs submersibles avait soulevé des inquiétudes concernant le véhicule OceanGate Expeditions et qu’il regrettait de ne pas avoir rendu public ses propres craintes plus tôt.

« Le sous-marin a implosé »

La marine américaine a révélé jeudi que des détecteurs acoustiques top secrets utilisés pour suivre les sous-marins ennemis avaient capté l’explosion fatale dimanche.

« Bien qu’elles ne soient pas définitives, ces informations ont été immédiatement partagées avec le commandant de l’incident pour aider à la mission de recherche et de sauvetage en cours », a déclaré un haut responsable de la marine. le journal de Wall Streetqui a annoncé la nouvelle en premier.

Quatre jours plus tard, les garde-côtes américains ont révélé qu’un véhicule télécommandé (ROV) avait localisé des débris du Titan sur le fond marin à 1 600 pieds (environ 500 m) de la proue de l’épave du Titanic.

Les cinq membres d’équipage dont la mort a été confirmée sont, dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du haut à gauche, Hamish Harding, Stockton Rush, Shahzada et Suleman Dawood, et Paul-Henri Nargeolet. Cameron a qualifié la mort de son ami proche Nargeolet d ‘ »impossible à comprendre » (Dirty Dozen Productions/OceanGate/AFP/Getty)

Les cinq membres d’équipage sont morts dans une «implosion catastrophique» peu de temps après avoir perdu le contact avec son navire de soutien une heure et 45 minutes après le début de la plongée, ont déclaré des responsables.

Dans des entretiens avec CNN et Reuters, Cameron a raconté comment il avait appris l’implosion peu de temps après qu’elle se soit produite.

« Nous avons eu la confirmation en moins d’une heure qu’il y avait eu une forte détonation en même temps que les sous-communications étaient perdues. Un grand coup sur l’hydrophone. Perte de transpondeur. Perte de communication. Je savais ce qui s’était passé. Le sous-marin a implosé », a-t-il déclaré à Reuters.

Cameron a envoyé un e-mail à ses collègues de l’industrie des VUM lundi que le Titan était sans aucun doute « au fond en morceaux en ce moment ».

Le système qui a détecté l’implosion est utilisé pour surveiller les sous-marins ennemis, et la Marine l’a considéré si crucial pour la sécurité nationale qu’il a demandé aux médias de ne pas l’identifier par son nom, a rapporté le Journal.

On ne sait pas si les informations sur l’implosion ont été partagées avec les familles des personnes à bord, qui ont continué à exprimer l’espoir de trouver des survivants.

Les décès du PDG d’OceanGate, de l’homme d’affaires pakistanais Shahzada Dawood et de son fils Suleman, du milliardaire britannique Hamish Harding et de l’aventurier français Paul-Henri Nargeolet ont été les premiers décès en haute mer jamais enregistrés dans l’industrie.

Cameron a déclaré que la mort de son ami proche Nargeolet, un aventurier expérimenté de 77 ans connu sous le nom de M. Titanic, était « impossible pour moi à traiter ».

Il a ajouté qu’il avait entendu par « la communauté » que le Titan avait perdu ses poids de remontée et « essayait de gérer une urgence » lorsque l’implosion s’est produite.

« Ils ont probablement été avertis que leur coque commençait à se décoller et que la coque commençait à se fissurer », a déclaré Cameron à ABC News dans une interview.

« Nous comprenons de l’intérieur de la communauté qu’ils avaient perdu leur poids d’ascension et qu’ils montaient, essayant de gérer une urgence », a déclaré le cinéaste.

Parallèles effrayants

Cameron a comparé le destin tragique du Titan au paquebot que son équipage tentait d’atteindre.

« Je suis frappé par la similitude de la catastrophe du Titanic elle-même, où le capitaine a été averti à plusieurs reprises de la présence de glace devant son navire et pourtant il a fumé à toute vitesse dans un champ de glace par une nuit sans lune », a déclaré Cameron à ABC News.

Environ 1 500 personnes ont été tuées lorsque le Titanic a coulé en avril 1912. Le site de l’épave est resté un mystère jusqu’en 1985, lorsque l’explorateur Robert Ballard a localisé ses restes à environ 640 km au large de Terre-Neuve, au Canada, à une profondeur de 4 000 m.

Le cinéaste a visité l’épave du Titanic 33 fois, faisant son premier voyage en 1995 pour tourner des images de son film à succès, qui est devenu le premier à rapporter plus d’un milliard de dollars dans le monde dans les 74 jours suivant sa sortie en 1997.

Cameron se trouvait à l’intérieur d’un submersible explorant l’épave le 11 septembre 2001, lorsque des terroristes ont fait voler deux avions de ligne vers le World Trade Center.

Il dirait Spiegel International en 2012 qu’il « était vraisemblablement le dernier homme de l’hémisphère occidental à avoir appris ce qui s’était passé ».

Lors d’une autre plongée, il a décrit avoir été piégé dans l’épave pendant 16 heures, alors que les forts courants sous-marins des océans maintenaient son sous-marin au fond de l’océan.

Dans Avatar : la voie de l’eau, Cameron a déclaré qu’il avait travaillé avec la société d’effets visuels numériques Wētā FX pour « rendre l’eau de manière transparente » (Ateliers du XXe siècle)

Plus tard, il a songé qu’il avait probablement passé plus de temps sur le Titanic « que le capitaine ne l’a fait à l’époque ».

Entre faire Titanesqueet Avatarsorti en 2009, Cameron a pris une pause dans la réalisation de mégahits hollywoodiens pour filmer plusieurs documentaires sur ses aventures en haute mer.

En 2003 Les fantômes des abyssesCameron a documenté son exploration approfondie de l’épave du Titanic.

Pour les années 2005 Extraterrestres des profondeursCameron et son collègue caméraman Steve Quayle se sont associés à des scientifiques de la NASA pour explorer la dorsale médio-océanique, une chaîne de montagnes submergées qui entourent la Terre.

Le film a montré pour la première fois dix évents hydrothermaux dans les océans Atlantique et Pacifique qui abritent certains des organismes les plus uniques de la planète, notamment des vers tubicoles géants et des essaims de crabes blancs aveugles.

Le dernier opus de Cameron’s Avatar série, La voie de l’eause déroule sur les écosystèmes aquatiques d’un monde à 25 000 milliards de kilomètres de la Terre.

Cameron a déclaré qu’il considérait toutes ses explorations sous-marines comme une recherche de La voie de l’eau.

Dans une interview avec Fil indé L’année dernière, Cameron a déclaré qu’il avait travaillé avec la société d’effets visuels numériques Wētā FX pour « rendre l’eau de manière transparente ».

« Ce que nous avons découvert, c’est qu’il n’y avait pas de solution technique magique. Il s’est avéré être très sensible aux artistes, ce qui signifie que les artistes individuels travaillant avec les outils devaient apprendre le chemin de l’eau, c’est devenu ce truc de tir à l’arc zen », a-t-il déclaré au site de l’industrie cinématographique.