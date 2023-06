James Cameron et le club des explorateurs répondent après la découverte du sous-marin du Titanic manquant

La recherche d’un submersible touristique porté disparu transportant cinq hommes s’est terminée tragiquement jeudi après que les responsables des secours ont découvert des débris du navire implosé près de l’épave du Titanic.

Les réactions ont afflué sur les réseaux sociaux peu de temps après que les garde-côtes américains ont confirmé que les responsables du champ de débris avaient trouvé le submersible Titan qu’ils recherchaient depuis dimanche.

Richard Garriot, président de l’Explorers Club, dont le passager Hamish Harding était membre, a déclaré que le club avait « le cœur brisé pour les familles, les amis et les collègues de ceux qui ont été perdus ».

« Leurs souvenirs seront une bénédiction et continueront de nous inspirer au nom de la science et de l’exploration », a écrit Garriot dans une déclaration aux membres du Explorers Club.

Garriot a qualifié Hamish de « cher ami » qui « a continué à repousser les dragons des cartes à la fois en personne et en soutenant des expéditions et des causes louables ».

Garriot a qualifié son compatriote passager du Titan Paul-Henry Nargeolet, qui a été élu au Club en 2021, « d’être l’un des plus grands experts des expéditions submersibles sur le Titanic ».

Le Save Titanic Memorial Lighthouse s’est dit « attristé par la nouvelle » des cinq hommes à bord du Titan.

« Nos plus sincères condoléances vont à leurs proches », a déclaré l’organisation.

Le réalisateur du Titanic, James Cameron, a pesé sur la tragédie, racontant à « The View » d’ABC qu’il était « frappé par la similitude de la catastrophe du Titanic elle-même, où le capitaine a été averti à plusieurs reprises de la présence de glace devant son navire et pourtant il a filé à toute vitesse dans un champ de glace. »

OceanGate Expeditions, la société à l’origine du submersible touristique, a remercié toutes les personnes impliquées dans les efforts de recherche et de sauvetage.

« C’est une période très triste pour toute la communauté des explorateurs et pour chacun des membres de la famille de ceux qui ont disparu en mer », a déclaré la société basée à Washington. « Nous demandons respectueusement que la vie privée de ces familles soit respectée pendant cette période des plus douloureuses. »

Le Pakistan a présenté les condoléances du pays à la famille Dawood après que les explorateurs père et fils aient été parmi les cinq tués sur le submersible.

« Nos plus sincères condoléances à la famille Dawood et à la famille des autres passagers pour la triste nouvelle du sort du submersible Titanic dans l’Atlantique Nord », a tweeté jeudi le ministère pakistanais des Affaires étrangères. « Nous apprécions les efforts multinationaux au cours des derniers jours à la recherche du navire. »

Josh Gates, un explorateur chevronné qui avait déjà fait part de ses inquiétudes au sujet du sous-marin OceanGate avant qu’il ne soit découvert en train d’imploser jeudi, a qualifié la catastrophe de « conclusion absolument déchirante de la mission ».

« Condoléances aux familles de PH Nargeolet, Hamish Harding, Shahzada Dawood, Suleman Dawood et Stockton Rush. »

Le Titan a été signalé en retard dimanche après-midi à environ 435 milles au sud de St. John’s, à Terre-Neuve, alors qu’il se dirigeait vers l’endroit où le paquebot emblématique a coulé il y a plus d’un siècle. OceanGate Expeditions, qui a dirigé le voyage fatidique, avait fait la chronique de la décomposition du Titanic et de l’écosystème sous-marin qui l’entoure via des voyages annuels depuis 2021.

Les cinq hommes à bord du navire étaient le pilote Stockton Rush, le PDG d’OceanGate, avec l’aventurier britannique Hamish Harding, l’homme d’affaires pakistanais Shahzada Dawood et son fils Suleman, et l’explorateur français et expert du Titanic Paul-Henry Nargeolet.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.