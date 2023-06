Commentez cette histoire Commentaire

James Cameron, le réalisateur du « Titanic » et explorateur expérimenté en haute mer qui a visité le tristement célèbre site de l’épave du navire des dizaines de fois, a déclaré qu’il « n’aurait pas pu monter » dans le submersible d’OceanGate Expeditions, affirmant que la société privée « coupait les coins ronds ». .” Dans une série d’entretiens avec des médias, Cameron a exprimé sa tristesse face aux similitudes entre le Titanic en 1912 et le submersible Titan, qui a implosé dans l’Atlantique Nord et tué cinq personnes à bord, a annoncé jeudi la Garde côtière. Cameron a également exprimé sa frustration face à une tragédie qui, selon lui, aurait pu être évitée.

De nombreux membres de la communauté de la plongée en immersion s’inquiétaient de la sécurité du Titan, a-t-il déclaré. ABC Nouvelles. Cameron a reconnu qu’il était parmi eux, déclarant à la BBC qu’OceanGate « avait coupé les coins ronds » dans la construction du submersible et « n’avait pas été certifié parce qu’ils savaient qu’ils ne passeraient pas ».

« J’étais très suspect de la technologie qu’ils utilisaient », a déclaré Cameron, qui a effectué 33 plongées sur l’épave du Titanic. « Je ne serais pas monté dans ce sous-marin. »

Il a ajouté à Reuters : « OceanGate n’aurait pas dû faire ce qu’il faisait. Je pense que c’est assez clair.

Des responsables de la marine américaine ont déclaré jeudi que des capteurs acoustiques avaient probablement détecté l’implosion du Titan quelques heures après le début de sa descente dimanche, avant la fin des recherches de plusieurs jours du navire.

Cameron a dit qu’il savait il y a quelques jours que le Titan avait probablement implosé. Il a dit à CNN tque ses contacts d’explorateurs en haute mer lui ont dit que le navire aurait perdu la communication et le suivi simultanément.

« Le seul scénario que j’ai pu imaginer dans mon esprit qui pourrait expliquer cela était une implosion », a déclaré Cameron à Anderson Cooper, décrivant ce qu’il pense être arrivé comme « un événement d’onde de choc si puissant qu’il a en fait détruit un système secondaire qui a sa propre cuve sous pression et sa propre alimentation par batterie.

Le sentiment a été repris par Brandon Whited, un administrateur de la Titanic International Society, qui a déclaré au Washington Post : « Nous avons tous senti au fond de nous que c’était un résultat probable. »

Lorsque les garde-côtes américains ont mené la recherche exhaustive dans l’espoir de trouver le submersible manquant, Cameron a déclaré à la BBC que cela « ressemblait à une charade prolongée et cauchemardesque où les gens courent partout en parlant de bruits de claquement et en parlant d’oxygène et de tous ces autres trucs ». .”

« Nous avons su instantanément que la partie était terminée », a déclaré Cameron à ABC.

La Garde côtière a annoncé jeudi que le navire submersible avait subi une « implosion catastrophique » qui a tué les cinq passagers à bord, dont le PDG d’OceanGate, Stockton Rush. Le contre-amiral John Mauger a déclaré lors d’une conférence de presse qu’un véhicule sous-marin télécommandé fouillant le fond de l’océan a trouvé cinq pièces majeures du submersible dans deux zones de débris près de l’épave du Titanic, qui se trouve à 12 500 pieds sous l’eau à des centaines de kilomètres au large de Terre-Neuve. .

Les garde-côtes continueront de fouiller la zone, mais les autorités n’ont pas pu dire quelles étaient les perspectives de récupération des corps des passagers, a déclaré Mauger. Ils ne savaient pas encore exactement quand le navire a implosé ni pourquoi, mais ont déclaré que cela s’était probablement produit avant le début des efforts de sauvetage.

Les mesures de sécurité prises par OceanGate et Rush, son PDG aujourd’hui décédé, sur le submersible ont été remises en cause par des experts de la réglementation maritime et des marins expérimentés. La forme du navire et le matériau utilisé pour le construire ont été critiqués comme ne faisant pas assez pour prévenir la catastrophe. Rush avait également parlé publiquement de la façon dont il avait « enfreint certaines règles pour fabriquer » le submersible.

« Je pense que je les ai brisés avec la logique et une bonne ingénierie derrière moi », Rush a dit dans un précédent entretien.

Cameron a effectué plus de 70 plongées submersibles, dont 33 sur le Titanic, enregistrant plus d’heures sur ce navire que le capitaine Edward Smith lui-même, selon National Geographic. Il a exploré l’épave en désintégration du Titanic dans le documentaire de 2003 « Ghosts of the Abyss ». Les représentants de Cameron n’ont pas immédiatement répondu à une demande d’interview vendredi.

Cameron fait partie d’un groupe d’explorateurs qui ont exprimé leurs inquiétudes concernant le submersible OceanGate. Josh Gates, animateur de l’émission Discovery « Expedition : Unknown », tweeté cette semaine qu’il a laissé passer une opportunité d’être dans le submersible OceanGate en 2021 en raison de ce qu’il a décrit comme des problèmes de sécurité « préoccupants ».

Whited a souligné les commentaires de Cameron et Gates comme une confirmation de ce que lui et d’autres avaient convenu qu’il s’était passé avec le submersible.

« Au départ, je voulais penser que la batterie avait cédé ou quelque chose comme ça », a-t-il déclaré au Post. « Mais au fil du temps, il a été foré dans nos têtes que si une fissure quelconque se développe, même la plus infime, elle implosera. C’est ce qui m’est venu à l’esprit. C’était en quelque sorte dans mes tripes.

Cameron a raconté à CNN que des membres de la communauté de la plongée sous-marine lui avaient dit lundi qu' »il y avait une sorte de bruit fort qui correspondait à un événement d’implosion ».

« Cela m’a semblé une confirmation suffisante que j’ai fait savoir à tout mon entourage que nous avions perdu nos camarades, et je les ai tous encouragés à lever un verre en leur honneur lundi », a déclaré Cameron à Cooper.

Le réalisateur a déclaré que l’une des victimes à bord du submersible, l’ancien commandant de la marine française Paul-Henri Nargeolet, était un de ses amis depuis 25 ans. Attristé par la perte de la vie, Cameron a été surpris par la symétrie entre ce qui s’est passé en 1912 et ce qui s’est déroulé il y a quelques jours.

«Je suis frappé par la similitude de la catastrophe du Titanic elle-même, où le capitaine a été averti à plusieurs reprises de la présence de glace devant son navire, et pourtant il a fumé à toute vitesse dans un champ de glace par une nuit sans lune. Et de nombreuses personnes sont mortes en conséquence », a déclaré Cameron à ABC. « Et pour cette tragédie très similaire où les avertissements sont restés lettre morte sur le même site exact avec toutes les plongées qui se déroulent partout dans le monde, je pense que c’est tout simplement étonnant. »

Mais le directeur a souligné à Reuters qu’il aurait aimé exprimer plus clairement son opposition à la façon dont OceanGate a construit son submersible et aux matériaux qu’il a utilisés pour un navire qui a finalement implosé.

« J’aurais aimé avoir parlé, mais j’ai supposé que quelqu’un était plus intelligent que moi, car je n’avais jamais expérimenté cette technologie », a déclaré Cameron, faisant référence à la coque en composite de fibre de carbone plus légère du Titan. « Mais ça sonnait juste mal sur son visage. »