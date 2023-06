Le réalisateur et explorateur des grands fonds James Cameron a révélé dans une interview qu’il souhaitait maintenant avoir « parlé » de la conception du submersible Titan détruit d’OceanGate.

Le réalisateur du film « Titanic », selon Reuters, était sceptique quant à l’utilisation par Titan de la fibre de carbone composite et du titane pour la composition de sa coque.

« Je pensais que c’était une idée horrible. J’aurais aimé parler, mais j’ai supposé que quelqu’un était plus intelligent que moi, vous savez, parce que je n’ai jamais expérimenté cette technologie, mais ça sonnait mal à première vue », a déclaré Cameron au agence de presse.

Il a ajouté que la norme de l’industrie est de fabriquer des coques à partir de matériaux contigus tels que le titane, l’acier, la céramique ou l’acrylique et a fait écho aux inquiétudes des critiques selon lesquelles les matériaux utilisés pour la coque du Titan seraient susceptibles de se rompre avec le temps en raison du délaminage et de l’infiltration d’eau. , rapporte Reuters.

« Nous célébrons l’innovation, n’est-ce pas ? Mais vous ne devriez pas utiliser un véhicule expérimental pour payer des passagers qui ne sont pas eux-mêmes des ingénieurs en haute mer », a déclaré Cameron.

Cameron a également déclaré qu’il savait que le Titan avait été perdu le premier jour de sa disparition, selon Reuters.

« Nous avons eu la confirmation en moins d’une heure qu’il y avait eu une forte détonation en même temps que les communications secondaires étaient perdues. Une forte détonation sur l’hydrophone. Perte du transpondeur. Perte des communications. Je savais ce qui s’était passé. Le sous-marin a implosé. » Cameron a déclaré à Reuters, ajoutant qu’il avait envoyé un e-mail à ses collègues lundi disant « Nous avons perdu des amis » et « C’est en bas en ce moment ».

Les cinq personnes décédées cette semaine ont été identifiées comme étant le PDG d’OceanGate, Stockton Rush; l’homme d’affaires britannique devenu aventurier Hamish Harding ; Paul-Henry Nargeolet, ancien officier de la marine française et grand expert du Titanic ; et l’homme d’affaires pakistanais Shahzada Dawood et son fils de 19 ans, Suleman Dawood.

Le contre-amiral John Mauger des garde-côtes américains a déclaré que les débris sous-marins découverts jeudi étaient « compatibles avec une implosion catastrophique du navire ».

« Les débris sont compatibles avec la perte catastrophique de la chambre de pression. Suite à cette détermination, nous avons immédiatement informé les familles », a déclaré Mauger aux journalistes réunis à Boston. « Au nom de la Garde côtière des États-Unis et de l’ensemble du commandement unifié, j’offre mes plus sincères condoléances aux familles. »

