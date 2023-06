James Cameron s’exprime après la mort de cinq passagers à bord du submersible Titan qui était en route pour visiter l’épave du Titanic lorsqu’il a disparu.

Le sous-marin, exploité par OceanGate Expeditions, a subi une « implosion catastrophique » dans les profondeurs de l’océan, mettant fin à une opération multinationale de recherche et de sauvetage qui a captivé le monde.

Cameron s’est dit « frappé par la similitude de la catastrophe du Titanic lui-même », ajoutant que « les avertissements sont restés lettre morte ». « Je pense que c’est juste étonnant. C’est vraiment surréaliste », a-t-il déclaré.

Titanesque Le réalisateur et célèbre explorateur en haute mer James Cameron a déclaré que de nombreux avertissements avaient été ignorés concernant la sécurité du submersible touristique qui avait implosé près du célèbre naufrage, meurtre cinq personnes.

Cameron a déclaré que le sous-marin avait été la source d’inquiétudes généralisées dans la communauté très unie de l’exploration océanique, et a établi des parallèles avec le naufrage du paquebot de 1912 dans lequel environ 1 500 personnes sont mortes.

« Je suis frappé par la similitude de la catastrophe du Titanic elle-même, où le capitaine a été averti à plusieurs reprises de la présence de glace devant son navire, et pourtant il a fumé à toute vitesse dans un champ de glace par une nuit sans lune, et de nombreuses personnes sont mortes en conséquence. « , a déclaré Cameron à ABC News.

« Et qu’une tragédie très similaire, où les avertissements sont restés lettre morte, se déroule exactement sur le même site, avec toutes les plongées qui se déroulent dans le monde entier, je pense que c’est tout simplement étonnant. C’est vraiment assez surréaliste. »

A LIRE AUSSI | UNLe monde apprend le sort des passagers des sous-marins du Titanic, un regard plus attentif sur le « casse-cou » Stockton Rush

Les garde-côtes américains ont confirmé jeudi que le petit sous-marin, exploité par OceanGate Expeditions, avait subi une « implosion catastrophique » dans les profondeurs de l’océan, mettant fin à une opération multinationale de recherche et de sauvetage qui a captivé le monde.

Cameron – qui en 2012 est devenu la première personne à plonger en solo dans la partie la plus profonde de l’océan, dans un submersible qu’il a conçu et construit – a déclaré que le risque d’implosion d’un sous-marin sous pression était toujours « d’abord et avant tout » chez les ingénieurs. les esprits.

« C’est le cauchemar avec lequel nous vivons tous » depuis notre entrée dans le domaine de l’exploration profonde, a-t-il déclaré, soulignant le très bon bilan de sécurité du secteur au cours des dernières décennies.

Mais « de nombreuses personnes dans la communauté étaient très préoccupées par ce sous-marin », a-t-il déclaré.

« Un certain nombre des meilleurs acteurs de la communauté des ingénieurs en submersion profonde ont même écrit des lettres à l’entreprise, disant que ce qu’ils faisaient était trop expérimental pour transporter des passagers, et qu’il devait être certifié. »

Le réalisateur hollywoodien a ajouté qu’il avait personnellement connu l’un des passagers perdus du submersible, l’explorateur océanique français Paul-Henri « PH » Nargeolet.

« C’est une très petite communauté. Je connais PH depuis 25 ans. Qu’il soit mort tragiquement de cette manière est presque impossible pour moi. »

Cameron a visité l’épave du Titanic à plusieurs reprises au cours – et depuis – de la réalisation de son épopée de 1997 mettant en vedette Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, qui a remporté un record conjoint de 11 Oscars.

« Je connais très bien le site de l’épave… J’ai en fait calculé que j’ai passé plus de temps sur le navire que le capitaine à l’époque », a-t-il déclaré.

LIRE SUIVANT | Épouse d’un sous-passager lié au célèbre couple du Titanic décédé ensemble