James Cameron dit que le script “Avatar 4” a été le premier de la franchise à ne pas recevoir de notes des dirigeants du studio

“Avatar : la voie de l’eau” n’est qu’à quelques jours de sa sortie. La suite tant attendue arrive 13 ans après le film original, et le deuxième film n’est pas la fin de la franchise.

Le réalisateur James Cameron prévoit de sortir un troisième film en 2024 et un quatrième en 2026. Des scripts ont déjà été écrits pour les films à venir, et le le réalisateur a dit à Collider que le script de “Avatar 4” était le seul à ne pas avoir reçu une seule note des dirigeants du studio.

“Je ne peux pas vous donner les détails, mais tout ce que je peux dire, c’est que lorsque j’ai rendu le script pour 2, le studio m’a donné trois pages de notes. Et quand j’ai rendu le script pour 3, ils m’ont donné une page de notes, donc je m’améliorais”, a expliqué Cameron lors de l’interview.

LA SUITE D’AVATAR SE CONCENTRE SUR UN THÈME DE LA FAMILLE

“Quand j’ai rendu le scénario de 4, le directeur du studio, directeur de la création des films, m’a écrit un e-mail disant:” Putain de merde “. Et j’ai dit : ‘Eh bien, où sont les notes ?’ Et elle a dit, ‘Ce sont les notes.’ Parce que ça devient un peu fou dans le bon sens, non?”

“Vous pensez savoir de quoi il s’agit, et puis, oh non, vous ne le savez pas”, a déclaré Cameron à propos du quatrième volet.

Outre les films “Avatar”, Cameron a réalisé un certain nombre d’autres films tels que “The Terminator”, “Aliens” et “Titanic”. Il a remporté trois Oscars entre “Titanic” et le premier film “Avatar”.

“Avatar : la voie de l’eau” met en vedette Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Joel David Moore, CCH Pounder, Dileep Rao et Kate Winslet. Le film sort le 16 décembre 2022.