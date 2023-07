James Cameron a nié sans équivoque samedi qu’il était en pourparlers pour faire un film basé sur le submersible OceanGate condamné qui a implosé le mois dernier alors qu’il plongeait vers l’épave du Titanic, tuant les cinq personnes à bord.

« Je ne réponds généralement pas aux rumeurs offensantes dans les médias, mais j’en ai besoin maintenant », a écrit le réalisateur de « Titanic » sur son histoire Instagram. « Je ne suis PAS en train de parler d’un film OceanGate, et je ne le serai jamais. »

Le réalisateur « Avatar », dont le film de 1997 sur le naufrage du Titanic en 1912 a remporté 11 Oscars, est membre de la communauté de la submersion profonde et a lui-même plongé 33 fois dans l’épave – mais jamais avec OceanGate.

À la suite de «l’implosion catastrophique» qui a tué les passagers d’OceanGate à destination du Titanic le 18 juin, Cameron a déclaré aux médias qu’il aurait souhaité «parler» de ses inquiétudes concernant la conception du sous-marin expérimental, en particulier son utilisation controversée de la fibre de carbone pour le coque.

« J’ai pensé que c’était une idée horrible », a déclaré Cameron à Reuters le mois dernier. « J’aurais aimé parler, mais j’ai supposé que quelqu’un était plus intelligent que moi, vous savez, parce que je n’ai jamais expérimenté cette technologie, mais ça sonnait mal à première vue. »

Cameron a plongé dans des submersibles qui n’étaient pas fabriqués avec de la fibre de carbone.

Il a ajouté que la norme de l’industrie est de fabriquer des coques à partir de matériaux contigus tels que le titane, l’acier, la céramique ou l’acrylique et a fait écho aux inquiétudes des critiques selon lesquelles les matériaux utilisés pour la coque du Titan seraient susceptibles de se rompre avec le temps en raison du délaminage et de l’infiltration d’eau. , rapporte Reuters.

Il a également remis en question l’éthique de demander aux passagers de payer pour voyager alors que la société a qualifié le sous-marin d ‘ »expérimental ».

« Nous célébrons l’innovation, n’est-ce pas ? Mais vous ne devriez pas utiliser un véhicule expérimental pour payer des passagers qui ne sont pas eux-mêmes des ingénieurs en haute mer », a-t-il déclaré.

Le sous-marin Titan d’OceanGate a perdu le contact avec son vaisseau-mère moins de deux heures après sa descente vers ce Titanic, lançant une recherche internationale qui a duré jusqu’au 23 juin, lorsque les autorités ont révélé qu’un champ de débris avait été trouvé près du Titanic et que les cinq anciens conseils d’administration – PDG d’OceanGate Stockton Rush, 61 ans, l’expert du Titanic Paul-Henri Nargeolet, le milliardaire Hamish Harding, 58 ans, l’homme d’affaires Shahzada Dawood, 48 ans, et son fils, Sulaiman Dawood, 19 ans, étaient décédés.

Cameron a dit qu’il savait qu’ils étaient morts le lendemain de la disparition du sous-marin.

« Nous avons eu la confirmation en moins d’une heure qu’il y avait eu une forte détonation en même temps que les sous-communications étaient perdues », a-t-il déclaré à Reuters. « Une forte détonation sur l’hydrophone. Perte du transpondeur. Perte des communications. Je savais ce qui s’était passé. Le sous-marin a implosé », a déclaré Cameron à Reuters, ajoutant qu’il avait envoyé un e-mail à ses collègues lundi disant : « Nous avons perdu des amis » et « Il est en bas en morceaux en ce moment. »

Cameron a également comparé les actions de Rush à celles du capitaine Edward Smith du Titanic.

« Je suis frappé par la similitude de la catastrophe du Titanic elle-même, où le capitaine a été averti à plusieurs reprises de la présence de glace devant son navire, et pourtant, il a filé à pleine vitesse dans un champ de glace par une nuit sans lune », a déclaré Cameron. « Et de nombreuses personnes sont mortes en conséquence et pour nous, une tragédie très similaire où des avertissements ont été ignorés pour avoir lieu sur le même site exact. »