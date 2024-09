James Cameron critique les critiques qui détestent son dialogue « Cringe »

James Cameron a rejoint Magazine Empire pour une discussion sur le 40e anniversaire de « Terminator », et il a eu la réplique parfaite aux cinéphiles qui se plaignent parfois des dialogues embarrassants de ses films.

« Je ne le considère pas comme une sorte de Saint Graal, c’est sûr », a déclaré le cinéaste à propos de Terminator. « Je le regarde maintenant et il y a des passages qui me font grincer des dents, et d’autres qui me font dire : « Oui, nous avons plutôt bien réussi avec les ressources dont nous disposions. » »

« Je ne grince pas des dents devant aucun dialogue, mais je grince des dents moins que beaucoup de gens, apparemment, devant les dialogues que j’écris », a ajouté Cameron. « Vous savez quoi ? Montrez-moi vos trois films parmi les quatre plus rentables, puis nous parlerons de l’efficacité des dialogues. »

Cameron faisait référence à ses films les plus rentables au box-office : « Avatar », le film le plus rentable de tous les temps avec 2,9 milliards de dollars, « Avatar : La Voie de l’eau », le troisième film le plus rentable de tous les temps avec 2,3 milliards de dollars, et « Titanic », le quatrième film le plus rentable de tous les temps avec 2,2 milliards de dollars. Il souligne que ses scénarios, même si certains les trouvent parfois embarrassants, n’ont pas empêché ses films de devenir des monstres du box-office.

Le lauréat des Oscars est souvent prompt à défendre ses films. Magazine Empire en 2022, il s’en est pris aux cinéphiles qui se plaignaient de la durée de trois heures d’« Avatar : La Voie de l’eau ».

« Je ne veux pas que quiconque se plaigne de la longueur lorsqu’il s’assoit et regarde des séries en boucle. [television] « Je suis presque capable d’écrire cette partie de la critique. Le film de trois heures, atrocement long… » C’est comme si je me disais : « Donnez-moi une pause. J’ai regardé mes enfants s’asseoir et regarder cinq épisodes d’une heure d’affilée. Voilà le grand changement de paradigme social qui doit se produire : c’est normal de se lever et d’aller faire pipi. »

Cameron a également eu des mots durs pour les cinéphiles qui n’arrêtent pas de troller le premier film « Avatar ». Malgré un énorme chiffre d’affaires, neuf nominations aux Oscars et trois victoires, « Avatar » est souvent raillé pour son manque de pertinence culturelle (même si sa suite, longtemps retardée, est tout de même devenue le troisième film le plus rentable de tous les temps).

« Les trolls prétendent que tout le monde s’en fiche et qu’ils ne se souviennent pas des noms des personnages ou d’une seule chose qui s’est passée dans le film », a déclaré Cameron. « Puis ils voient à nouveau le film et disent : « Oh, d’accord, excusez-moi, laissez-moi juste la fermer tout de suite ». Je ne m’inquiète donc pas de ça. »

Le troisième film « Avatar » de Cameron, « Avatar : Feu et Cendres », devrait sortir dans les salles le 19 décembre 2025 chez Disney.