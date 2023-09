James Cameron a failli mourir pendant le tournage de « The Abyss ».

Cameron se souvient avoir filmé des scènes de plongée sous-marine avec les acteurs Ed Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio et Michael Biehn pour le film de 1989 lors d’une séance de questions-réponses au festival du film Beyond Fest mercredi.

« Nous avions les ‘anges’, qui étaient les plongeurs de sécurité qui étaient juste là, et chacun était assigné à un ou deux acteurs et les gardait en vue tout le temps », a déclaré Cameron au public, selon Variety. « [But] ils ne me surveillaient pas.

Pour filmer les scènes, Cameron « portait des poids lourds [his] pieds, pas de palmes, une ceinture lourde autour [his] taille » pour déplacer les caméras à près de 30 pieds sous l’eau.

JAMES CAMERON, RÉALISATEUR DE « TITANIC », RÉVÈLE QU’IL « CONNAIT LA VÉRITÉ » SUR LA CATASTROPHE SOUS-MARINE

« Tout le monde allume les lumières et personne ne regarde » alors que le réservoir d’oxygène du réalisateur manquait d’air.

« J’essaie d’obtenir [underwater director of photography] L’attention d’Al Giddings sur le (adresse publique). Mais Al avait été impliqué dans un accident de plongée et il s’était fait sauter les deux tympans. Donc, il était sourd comme un poteau », a expliqué Cameron. « Et je gaspille mon dernier souffle d’air sur un système de sonorisation sous-marin en disant ‘Al… Al…’, et il travaille dos à moi. »

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Cameron a pu retirer son équipement de plongée alors qu’un plongeur de sécurité tentait de l’aider en collant « un détendeur dans [his] bouche. » Un régulateur est utilisé pour fournir de l’air sous pression au plongeur à partir du réservoir, selon l’Association professionnelle des instructeurs de plongée.

« Cela faisait trois semaines que cela cognait au fond du réservoir et le diaphragme était déchiré, alors j’ai purgé soigneusement et j’ai pris une profonde inspiration… d’eau », a-t-il affirmé. « Et puis je l’ai purgé à nouveau, et j’ai pris une autre profonde inspiration… d’eau.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« À ce moment-là, c’était presque le point de contrôle et les plongeurs de sécurité ont appris à vous maintenir au sol pour ne pas faire d’embolie et laisser vos poumons se dilater en remontant. Mais je savais ce que je faisais », a ajouté Cameron. « Et il ne m’a pas laissé partir, et je n’avais aucun moyen de lui dire que le régulateur ne fonctionnait pas. Alors, je l’ai frappé au visage et j’ai nagé jusqu’à la surface et j’ai donc survécu. »

« The Abyss » a reçu l’Oscar des meilleurs effets visuels aux Oscars de 1990. Cameron a expliqué que les scènes sous-marines « ont certainement attiré l’attention des gens à l’époque ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Cette scène a eu un impact et a montré aux gens ce qui était possible, et je pense qu’elle a ouvert la porte au début de l’explosion du CG », a-t-il déclaré lors de la récente séance de questions-réponses.

Cameron a ensuite réalisé d’autres films qui reposaient fortement sur la représentation de l’eau, notamment « Titanic » et « Avatar: Way of the Water ».