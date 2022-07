James Caan, star du “Parrain”, la cause du décès révélée

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La cause du décès de la star de “Parrain” James Caan a été révélée.

Selon le certificat de décès obtenu par TMZ, Caan est décédé d’une crise cardiaque et d’une maladie coronarienne. Il avait 82 ans.

“C’est avec une grande tristesse que nous vous informons du décès de Jimmy dans la soirée du 6 juillet”, a écrit la famille dans un tweet.

“La famille apprécie l’effusion d’amour et de sincères condoléances et vous demande de continuer à respecter leur vie privée pendant cette période difficile.”

JAMES CAAN, ÉTOILE DU « PARRAIN », MORT À 82 ANS, DIT LA FAMILLE

Le tweet a été complété par la célèbre phrase Twitter de Caan, “Fin du tweet”.

Son manager, Matt Del Piano, a confirmé la mort de Caan à Fox News numérique.

“Jimmy était l’un des plus grands”, a déclaré Del Piano dans un communiqué. “Non seulement il était l’un des meilleurs acteurs que notre entreprise ait jamais vus, mais il était drôle, loyal, attentionné et aimé. Notre relation a toujours été l’amitié avant les affaires.”

“Il va beaucoup me manquer et je suis fier d’avoir travaillé avec lui toutes ces années. Mes pensées et les prières sont avec toute sa famille pendant cette période difficile.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La cause du décès de Caan n’a pas été révélée.

L’acteur est né dans le Bronx et a ensuite fait ses débuts à l’écran en 1963 avec “Irma la Douce”.

Les premiers travaux de Caan comprenaient “Red Line 7000”, “El Dorado” et “The Rain People”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il est surtout connu pour son travail dans “Le Parrain”, “Voleur”, “Misery” et “Rollerball”.

Lauryn Overhultz de Fox News a contribué à ce rapport.