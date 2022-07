James Caan est décédé à 82 ans

LOS ANGELES –

James Caan, le dur à cuire aux cheveux bouclés connu des cinéphiles comme le fougueux Sonny Corleone de “Le Parrain” et des téléspectateurs comme le joueur de football mourant dans le classique “Brian’s Song” et le patron du casino de “Las Vegas”, ” est mort. Il avait 82 ans.

Son manager Matt DelPiano a déclaré qu’il était décédé mercredi. Aucune cause n’a été donnée et la famille de Caan, qui demande la confidentialité, a déclaré qu’aucun autre détail ne serait divulgué pour le moment.

Al Pacino a écrit dans une déclaration par e-mail que “Jimmy était mon frère fictif et mon ami de toujours. Il est difficile de croire qu’il ne sera plus dans le monde parce qu’il était si vivant et audacieux. Un grand acteur, un réalisateur brillant et mon cher ami. Il va me manquer.

Michael Mann, qui a dirigé Caan dans “Thief”, a déclaré “Jimmy n’était pas seulement un grand acteur avec un engagement total et un esprit aventureux, mais il avait une vitalité au cœur de son être qui a tout conduit, de son art et son amitié à l’athlétisme et de très bons moments.”

Robert De Niro a également écrit qu’il était “très très triste d’apprendre le décès de Jimmy”.

Plusieurs de ses collaborateurs ont également écrit jeudi leurs condoléances sur Twitter.

Adam Sandler, qui a joué avec lui dans « Bulletproof » et « That’s My Boy », a tweeté : « Je l’aimais beaucoup. J’ai toujours voulu être comme lui. Tellement heureux d’avoir fait sa connaissance. cet homme. Ses films étaient les meilleurs des meilleurs.

Joueur de football à l’Université d’État du Michigan et farceur pratique sur les plateaux de production, Caan était un artiste souriant et beau avec le fanfaron d’un athlète et sa carrure musclée. Il a mené une longue carrière malgré des problèmes de drogue, des accès de colère et des démêlés mineurs avec la justice.

Caan était un favori de Francis Ford Coppola depuis les années 1960, lorsque Coppola l’a choisi pour le rôle principal dans “Rain People”. Il a été préparé pour un rôle vedette dans “Le Parrain” en tant que Sonny, l’exécuteur n ° 1 et fils aîné du chef de la mafia Vito Corleone.

Sonny Corleone, un homme violent et téméraire qui a commis de nombreux meurtres, a rencontré sa propre fin dans l’une des scènes de film les plus choquantes de l’histoire. Courant pour retrouver le mari de sa sœur, Corleone s’arrête à un poste de péage qu’il découvre désespérément vide de clients. Avant qu’il ne puisse s’échapper, il est abattu par une fusillade apparemment sans fin de mitrailleuses. Pendant des décennies après, a-t-il dit un jour, des étrangers l’abordaient dans la rue et l’avertissaient en plaisantant de rester à l’écart des routes à péage.

Caan s’est lié à Brando, Robert Duvall et d’autres membres de la distribution et s’est fait un devoir de faire rire tout le monde lors d’une production autrement tendue, laissant parfois tomber son pantalon et “lunant” un collègue acteur ou membre de l’équipe. Malgré les craintes de Coppola d’avoir fait un flop, la sortie de 1972 a été un énorme succès critique et commercial et a valu aux acteurs de soutien des nominations aux Oscars pour Caan, Duvall et Al Pacino.

Caan était déjà une star à la télévision, perçant dans le téléfilm de 1971 “Brian’s Song”, un drame émouvant sur le porteur de ballon des Chicago Bears Brian Piccolo, décédé d’un cancer l’année précédente à l’âge de 26 ans. films de télévision déchirants dans l’histoire et Caan et sa co-star Billy Dee Williams, qui a joué le coéquipier et meilleur ami de Piccolo Gale Sayers, ont été nominés pour le meilleur acteur Emmys.

Après “Brian’s Song” et “The Godfather”, il était l’un des acteurs les plus actifs d’Hollywood, apparaissant dans “Hide in Plain Sight” (qu’il a également réalisé), “Funny Lady” (en face de Barbra Streisand), “The Killer Elite” et “Chapter Two” de Neil Simon, entre autres. Il a également fait une brève apparition dans une séquence de flashback dans “The Godfather, Part II”.

Mais au début des années 1980, il a commencé à se dégrader sur les films, bien que le film de braquage néo-noir de Mann en 1981 “Thief”, dans lequel il jouait un perceur professionnel à la recherche d’une issue, soit parmi ses films les plus admirés.

Mann a déclaré que Caan, “a atteint le cœur de son être pendant les moments personnels difficiles pour être l’enfant rebelle, à moitié sauvage, l’étranger institutionnalisé Frank” qui, a-t-il poursuivi, est “moitié Frank, moitié Jimmy”.

Caan avait commencé à lutter contre la consommation de drogue et a été dévasté par la mort par leucémie en 1981 de sa sœur, Barbara, qui jusque-là avait été une force directrice dans sa carrière. Pendant une grande partie des années 1980, il n’a fait aucun film, disant aux gens qu’il préférait entraîner les matchs de la Petite Ligue de son fils Scott. Scott Caan a également grandi pour devenir acteur.

“Le plaisir a été enlevé”, a-t-il déclaré à un intervieweur en 1981. “J’ai fait des photos où je préférerais passer du temps. Je viens de sortir d’une photo à Paramount. J’ai dit que vous n’aviez pas assez d’argent pour me faire aller travailler tous les jours avec un réalisateur que je n’aime pas.”

À court d’argent, Caan a été embauché par Coppola pour le rôle principal dans le film de 1987 “Gardens of Stone”. Le film, sur la vie au cimetière national d’Arlington, s’est avéré trop sombre pour la plupart des spectateurs, mais il a renouvelé la carrière d’acteur de Caan.

Il est revenu à la célébrité à part entière face à Kathy Bates dans “Misery” en 1990. Dans le film, basé sur le roman de Stephen King, Caan est un auteur capturé par un fan obsédé qui se casse les chevilles pour l’empêcher de partir. Bates a remporté un Oscar pour le rôle.

De nouveau en demande, Caan a joué dans “For the Boys” avec Bette Midler en 1991 dans le cadre d’une équipe de chant et de danse divertissant les soldats américains pendant la Seconde Guerre mondiale et les guerres de Corée et du Vietnam. L’année suivante, il a joué une version ironique de Sonny Corleone dans la comédie “Honeymoon in Vegas”, incitant Nicolas Cage à parier sa petite amie, Sarah Jessica Parker, dans un jeu de poker à enjeux élevés afin qu’il puisse l’éloigner et essayer de la persuader de l’épouser.

Parmi les autres films ultérieurs, citons “Flesh and Bone”, “Bottle Rocket” et “Mickey Blue Eyes”. Il s’est présenté à une nouvelle génération en jouant Walter, le père bourreau de travail et au visage de pierre de Will Ferrell de Buddy dans “Elf”.

Caan n’a joué le rôle principal dans une série télévisée qu’en 2003, mais son premier effort, “Las Vegas”, a été un succès immédiat. Lorsque la série a fait ses débuts, il était chef de la surveillance des casinos et s’occupait des tricheurs et des concurrents du fictif Montecito Resort and Casino.

Son personnage est devenu le patron du Montecito mais est resté le dur à cuire qui avait appris le judo dans une division secrète du gouvernement américain. Caan a quitté la série au cours de la quatrième saison et elle a ensuite été annulée.

Né le 26 mars 1939 à New York, Caan était le fils d’un grossiste en viande casher. Il était un athlète vedette et président de classe à la Rhodes High School et, après avoir fréquenté l’État du Michigan et l’Université Hofstra, il a étudié à la Playhouse School of the Theatre du quartier de Sanford Meisner.

Après une brève carrière sur scène, il s’installe à Hollywood. Il fait ses débuts au cinéma dans un bref rôle non crédité en 1963 dans “Irma La Douce” de Billy Wilder, puis décroche un rôle de jeune voyou qui terrorise Olivia de Havilland dans “Lady in a Cage”. Il est également apparu aux côtés de John Wayne et Robert Mitchum dans le Western “El Dorado” de 1966 et Harrison Ford dans le Western “Journey to Shiloh” de 1968.

Marié et divorcé quatre fois, Caan a eu une fille, Tara, et des fils Scott, Alexander, James et Jacob.