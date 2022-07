James Caan a une fois pris une pause d’Hollywood après avoir abusé de la drogue pour entraîner l’équipe de la Petite Ligue de son fils

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Après s’être fait connaître en tant que dur à cuire à Hollywood, James Caan a décidé qu’il était temps de faire une pause.

L’acteur, qui luttait contre la toxicomanie, a passé cinq ans hors des projecteurs pour se concentrer sur lui-même.

Caan, décédé mercredi à l’âge de 82 ans, a rappelé un jour à The Independent en 2021 comment il “avait commencé à consommer de la cocaïne, ce qui est comme une condamnation à mort” et cela “a duré un certain temps”.

Selon la star nominée aux Oscars, il a entraîné l’équipe de la Petite Ligue de son fils avant de devenir acteur dans le film “Gardens of Stone” du réalisateur “Parrain” Francis Ford Coppola en 1987.

JAMES CAAN : LA STAR DE « LE PARRAIN » CRÉE UN HÉRITAGE HOLLYWOODIEN AVEC DES RÔLES DE CINÉMA SIGNATURE À TRAVERS LES DÉCENNIES

« C’est à ce moment-là que je suis revenu ! il s’est vanté. “Avec faim et soif !”

Caan a continué à jouer à nouveau après son rétablissement. En 1990, il a joué dans “Dick Tracy” et “Misery”. De là, il est apparu dans de nombreux films mémorables, dont “Eraser”, “Elf” et “Dogville”, entre autres.

Ce n’était pas la première fois que Caan parlait de ses difficultés.

En 2021, il a déclaré à “CBS Sunday Morning” qu’il “avait eu un mauvais combat avec la cocaïne pendant un petit moment” après la mort en 1981 de sa jeune sœur Barbara d’une leucémie.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Quand je l’ai perdue, je n’ai pas pu le supporter”, a admis Caan. “Je ne savais pas quoi faire.”

Caan a également déclaré à The Independent que Barbara “était comme ma meilleure amie”.

“Elle était la seule personne dont j’avais peur au monde”, a-t-il expliqué. “Quand elle est morte, la passion est devenue tout cela avec moi. C’est ce que j’aimais chez ma sœur : elle était tellement passionnée par tout ce qu’elle faisait.”

En 2003, Caan a réfléchi à ses années d’entraînement au baseball et à la façon dont cela a eu un impact profond sur lui.

JAMES CAAN SE SOUVENIT DE HOLLYWOOD: STAR ‘GODFATHER’ HONORÉ AVEC DES HOMMAGES APRÈS SA MORT À 82

“J’ai passé de très bons moments en tant qu’entraîneur de la Petite Ligue”, a-t-il déclaré à Esquire. “Les gens parlaient de moi pour arrêter d’agir, et ils disaient:” Et votre jus créatif? Le coaching est créatif parce que vous pouviez prendre un enfant qui pensait qu’il n’était pas bon et, en quatre minutes, changer d’avis. Et je n’ai pas eu à attendre six mois pour qu’ils mettent de la musique dessus.

Caan a de nouveau été franc sur sa consommation passée de drogue à Hollywood.

“J’ai eu ma première bouffée sur un joint quand j’avais 24 ans et demi et j’étais pétrifié”, a-t-il déclaré. “Je pensais que j’allais voir des éléphants. Cinq, six ans plus tard, je suis à Hollywood. J’ai un peu de cocaïne dans ma poche, quelques quaaludes. Je ne peux rien faire.”

“Je n’ai jamais raté une journée de travail de ma vie, même à travers toutes ces conneries”, a-t-il fait remarquer. “Mais il y avait des jours où je n’étais pas sur mon meilleur comportement.”

JAMES CAAN, ÉTOILE DU « PARRAIN », MORT À 82 ANS, DIT LA FAMILLE

Aucune cause de décès n’a été donnée et la famille de Caan, qui a demandé la confidentialité, a déclaré qu’aucun autre détail ne serait divulgué pour le moment.

Caan était l’un des favoris de Francis Ford Coppola depuis les années 1960, lorsque Coppola l’a choisi pour le rôle principal dans “Rain People”. Il a été préparé pour un rôle vedette dans “Le Parrain” en tant que Sonny, l’exécuteur n ° 1 et fils aîné du chef de la mafia Vito Corleone. Malgré les craintes de Coppola d’avoir fait un flop, la sortie de 1972 a été un énorme succès critique et commercial et a apporté des nominations aux Oscars pour Caan, ainsi que Robert Duvall et Al Pacino.

Caan était déjà une star à la télévision, perçant dans le téléfilm de 1971 “Brian’s Song”, un drame émouvant sur le porteur de ballon des Chicago Bears Brian Piccolo, décédé d’un cancer l’année précédente à l’âge de 26 ans. téléfilms déchirants dans l’histoire. Caan et sa co-vedette Billy Dee Williams, qui jouait le coéquipier et meilleur ami de Piccolo Gale Sayers, ont été nominés pour le meilleur acteur Emmys.

RAY LIOTTA : UN REGARD SUR LA VIE DE LA STAR DES GOODFELLAS DERRIÈRE LA CAMÉRA ET COMME UNE LÉGENDE HOLLYWOODIENNE

Cependant, c’est après “Le Parrain” que Caan est devenu l’un des acteurs les plus actifs d’Hollywood.

Caan avait commencé à lutter contre la toxicomanie et a été dévasté par la mort en 1981 de sa sœur, qui jusque-là avait été une force directrice dans sa carrière. Pendant une grande partie des années 1980, il n’a fait aucun film, disant aux gens qu’il préférait entraîner les matchs de la Petite Ligue de son fils. Son fils, Scott Caan, a également grandi pour devenir acteur.

“Le plaisir a été enlevé”, a-t-il déclaré à un intervieweur en 1981. “J’ai fait des photos où je préférerais passer du temps. Je viens de sortir d’une photo à Paramount. J’ai dit que vous n’aviez pas assez d’argent pour me faire aller travailler tous les jours avec un réalisateur que je n’aime pas.”

À court d’argent, Caan a été embauché par Coppola pour le rôle principal dans le film de 1987 “Gardens of Stone”. Cela a renouvelé la carrière de Caan et il est devenu plus occupé que jamais.

FRANCIS FORD COPPOLA A PENSÉ ‘PARRAIN’ ALLAIT ÊTRE ‘UN ÉCHEC SPÉCIAL’, REÇOIT WALK OF FAME STAR

Caan n’a joué le rôle principal dans une série télévisée qu’en 2003, mais son premier effort, “Las Vegas”, a été un succès immédiat. Lorsque la série a fait ses débuts, il était chef de la surveillance des casinos et s’occupait des tricheurs et des concurrents du fictif Montecito Resort and Casino.

Marié et divorcé quatre fois, Caan a eu une fille, Tara, et des fils Scott, Alexander, James et Jacob.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.