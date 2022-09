James Bye met fin aux craintes de « maudire strictement » après avoir été jumelé avec Amy Dowden

La star d’EASTENDERS, James Bye, a mis fin à toute crainte concernant la “malédiction stricte”.

Il a été révélé hier soir que James, 38 ans, qui est marié à sa femme Victoria, a été jumelé avec la danseuse professionnelle Amy Dowden.

Pennsylvanie

James Bye a eu son mot à dire sur la “malédiction stricte”[/caption]

Instagram

L’acteur est marié à sa femme Victoria[/caption]

Le “Strictly curse” est un phénomène qui frappe les célébrités et leurs partenaires de danse pendant leur passage sur Strictly Come Dancing.

En raison des horaires difficiles, des mouvements de danse sexy et de la proximité avec leurs partenaires, leurs romances hors écran en souffrent parfois.

Strictly est devenu considéré comme « maudit » après une série de ruptures très publiques des participants à l’émission – et depuis, de plus en plus de favoris des fans ont succombé.

Au cours de 20 séries du favori de la BBC, près d’une douzaine de couples se sont séparés grâce à leur passage dans l’émission.

En savoir plus sur strictement LES FAVORIS DE SHIRLEY Shirley Ballas de Strictly révèle ses célébrités préférées GARDE-SOLEIL Quatre façons abordables de frapper la piste de danse alors que Strictly revient sur nos écrans

Mais le père de trois enfants, James – qui a épousé sa femme Victoria en 2012 – a déclaré qu’ils ne seraient pas affectés par la soi-disant « malédiction ».

S’adressant au Mirror, James a déclaré: “Ce n’est pas vraiment venu pour nous. C’est l’une de ces choses attachées à la série, mais en faisant partie, je ne vois vraiment rien de tout cela.

Il a ajouté que c’était en fait Victoria qui l’avait encouragé à dire “oui” à l’émission après qu’on lui ait demandé de comparaître.

James a déclaré: “Je suis un homme de famille massif, et Victoria et moi sommes fiers de donner la priorité à notre famille à tout moment, donc avant même que je ne l’envisage, je voulais d’abord lui parler.”





Pendant ce temps, hier, James a expliqué sa peur de ne pas atteindre la finale sur Strictly.

C’est parce qu’il suit les traces d’autres stars d’EastEnders qui ont très bien réussi au concours de danse.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait le trophée de la balle scintillante en vue, James a déclaré: «J’adorerais me rendre à Blackpool, alors vous pouvez dire que vous avez vraiment essayé. Il y a aussi la pression supplémentaire que les trois dernières personnes d’EastEnders ont été en finale !

Casting de Strictly Come Dancing 2022 Tout sur la légende d’EastEnders, James Bye

Qui est la présentatrice de télévision Helen Skelton ?

Découvrez qui est la légende d’Arsenal Tony Adams

Qui est Fleur East et quand était-elle sur X Factor ?

Apprenez à connaître le chanteur Matt Goss

Voici tout ce qu’il faut savoir sur les femmes lâches Kaye Adams

Qui est Will Mellor ?

La vérité sur la star de Corrie, Kym Marsh

Découvrez tout sur le présentateur de radio Richie Anderson

Qui est la chanteuse Molly Rainford ?

Tout sur DJ Tyler West

Apprenez à connaître la nageuse championne Ellie Simmonds

Qui est Hamza Yassin de Countryfile ?

Voici tout sur la comédienne et actrice Ellie Taylor

Qui est Jayde Adams ?

James fait bien sûr référence à Rose Ayling-Ellis, qui a joué Frankie dans la série, qui a gagné l’année dernière avec Giovanni Pernice.

Avant cela, en 2021, Maisie Smith, alias Tiffany Butcher Baker, était finaliste, tandis qu’en 2020, l’actrice de Honey Mitchell Emma Barton a terminé troisième.

Et même les favoris de Walford qui n’ont pas participé à la finale ont fait forte impression.

En savoir plus sur le soleil LEW QUOI ? Naga Munchetty choqué après que Lewis Capaldi ait fait un commentaire classé X en direct sur la BBC Les gens me disent de m’habiller de mon âge parce que je porte des soutiens-gorge – mais j’ai 47 ans, pas mort

James a révélé: “Mon meilleur ami, Davood Ghadami [Kush Kazemi] était sur le spectacle il y a des années, et je suis venu regarder et il était génial. Je me souviens de lui faisant le Paso Doble et ça avait l’air bien.

“À l’époque, je l’ai blessé à ce sujet, mais j’étais vraiment fier de lui. Aussi Jake Wood, quand il a fait les hanches de serpent au Mambo n ° 5, c’était à un million de kilomètres de Max Branning.

Bbc

James comme Martin Fowler dans EastEnders[/caption]