James Bye d’EastEnders devrait être papa pour la quatrième fois alors qu’il révèle que sa femme est enceinte après trois ans d’essais

La star d’EASTENDERS, James Bye, est sur le point de devenir papa pour la quatrième fois.

L’acteur, 38 ans, et sa femme Victoria, 40 ans, ont partagé leur heureuse nouvelle ce soir et ont révélé qu’ils essayaient d’élargir leur couvée depuis trois ans.

James – qui est apparu dans la dernière série de Strictly – et Victoria sont déjà parents d’Edward, huit ans, Louis, six ans, et Hugo, trois ans.

Parallèlement à une photo de leur bébé scanné, le couple a parlé de sa lutte pour tomber enceinte à nouveau – et a exprimé sa surprise que cela se soit produit au milieu du programme Strictly de James.

James, qui joue Martin Fowler sur le feuilleton, a fondu en larmes pendant la série alors qu’il était loin de sa famille.

Le couple ravi a dit à ses abonnés ce soir : « Alors… nous gardons un petit secret… Nous n’accueillons pas seulement la nouvelle année en 2023…

« J’ai du mal à croire que je le dis. Mais nous accueillons un autre petit et nous sommes aux anges. .”

Ils ont poursuivi : « Nous n’avions jamais pensé que cela arriverait. Nous avons toujours voulu une grande famille, mais après toutes mes luttes contre l’endométriose… des fausses couches déchirantes, des visites chez des médecins spécialistes de la fertilité et 3 ans de tests d’ovulation et de déception, nous avions honnêtement abandonné.

«Je me souviens d’avoir bien pensé. Suffisant. J’ai rassemblé le landau et les affaires de bébé et je les ai tous donnés. Nous savions tous les deux que cela ne pouvait pas continuer, l’espoir constant.

Cependant, ils ont dit que tout avait changé quand “la vie est devenue folle”.

«J’ai commencé à m’entraîner pour mon marathon, nous avons commencé à planifier le renouvellement de nos vœux à l’étranger, James a commencé le régime intense Strictly… le tout s’est terminé par une grande aubaine pour le 40e anniversaire (je l’ai trompé un peu ) », a déclaré Victoria.

«Et le croiriez-vous putain… D’une manière ou d’une autre, la vie a vu tous nos plans – et nous a lancé une balle courbe… (Comment avons-nous trouvé le temps, je ne le saurai jamais – ‘Strictement maudire’ vous dites ?! Ha – présentation du bébé boule de paillettes !)

“Et soudain, notre monde a été bouleversé… Les garçons sont étourdis (“Nous aurons toujours quelqu’un à côté de qui s’asseoir sur des montagnes russes maintenant !” Toujours le pratique Louis ) et pourtant alors que je souris, toujours émerveillé, je ne peux m’empêcher de m’inquiéter…

“Je pense qu’après avoir perdu un bébé, vous ne pouvez jamais complètement lâcher prise et profiter… malgré les symptômes rassurants (merci toute la journée “maladie du matin” ) et les médecins hochent tous la tête… vous ne pouvez pas abandonner la peur.

Victoria a ajouté que sa plus grande inquiétude est maintenant la taille de ses seins.

Elle a plaisanté: «En plus d’essayer de me rappeler que je dois rentrer dans une robe de mariée dans une semaine! Sérieusement, mes seins ! Ils sont énormes ! ”