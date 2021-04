La star d’EASTENDERS, James Bye, a rendu un hommage émouvant à son compagnon Davood Ghadami dont le temps dans la série est arrivé à sa fin.

Davood, qui est surtout connu pour son rôle de Kush Kazemi dans le feuilleton de la BBC, se dirige vers le terrain de la BBC pour jouer à Holby City après que son personnage ait été assassiné par Gray Atkins.

Mais pour James, qui joue Martin Fowler sur le feuilleton basé à Londres, il dit au revoir au «meilleur pote qu’il ait jamais eu».

Parallèlement à une série de photos du couple à la fois sur EastEnders et dans les coulisses, et des photos d’eux lors de différents événements, James a rendu un hommage très chaleureux à Davood.

«Le train ne l’a même jamais touché !!! @therealdavood qu’est-ce que je dis ???, »James commença le long post.

«Je pense que cette image nous résume parfaitement! Des professionnels accomplis à tout moment . Personne ne me fait rire aussi fort.

«Mon meilleur ami, mon frère. Souvent amoureux… Passer les 6 dernières années et quelques années en face de toi… regarder… écouter, mais surtout regarder… a été un plaisir!

James a plaisanté: «Je t’ai appris tout ce que je sais et maintenant il est temps pour vous de voler mon ami – pas trop loin, évidemment! @bbcholbycity fonctionnerait bien et je sais que vous allez continuer à partager votre cœur chaleureux et votre «charme unique» là-bas!

«Tu vas me manquer, mon pote. C’est très rare que nous soyons sérieux l’un avec l’autre, mais il faut le dire – vous êtes incroyablement talentueux et travailler avec vous était un honneur !! Je t’aime… ‘parfois maaaaaaan’. »

Il a terminé le message: «Dans les mots du grand Kush Kazemi, vous êtes le meilleur compagnon que j’ai jamais eu!

« MUSH pour toujours !!!! »

Davood a répondu simplement au message jaillissant: «Mon «

Les fans d’EastEnders et les partisans de James ont adoré le message sincère, disant qu’ils «allaient manquer le Martin / Kush Bromance».

«Awwww vous les gars !! », A écrit un utilisateur d’Instagram.

Un autre a ajouté: « Vous avez tous les deux ce lien de frère, c’est incroyable à voir, Kush vous avez fait un travail fantastique en jouant cet acteur, bonne chance avec Holby City mais je regarde, j’ai hâte de voir votre rôle là-dessus! »

Davood joue le rôle du commerçant bien-aimé du marché sur EastEnders depuis 2014, mais a récemment révélé qu’il quittait la série.

Mais heureusement pour ses fans, il ne tardera pas à revenir sur nos écrans.

Davood devrait incarner le nouveau chirurgien cardiothoracique consultant de Holby, Eli, décrit comme «excitable, passionné et débordant d’énergie».

Parlant de son nouveau rôle, l’acteur a déclaré: «Je suis absolument ravi de rejoindre un spectacle aussi brillant.

«Holby City est réputée pour sa qualité de narration et je suis ravi que le public rencontre Eli et regarde le drame qui se déroule à son arrivée!»

Le producteur de la série Holby City, Sean Gleeson, a ajouté: «Nous sommes ravis que Davood nous ait rejoints.

«Nous sommes plus que ravis d’accueillir Davood d’EastEnders à Holby et nous savons qu’il sera un ajout fantastique à notre distribution.

La première apparition de Davood dans le drame médical sera diffusée plus tard cette année.

