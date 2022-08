James Bullard de la Fed exprime sa confiance dans le fait que l’économie peut réaliser un “atterrissage en douceur”

Le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré mardi qu’il pensait toujours que l’économie pouvait éviter une récession, même s’il s’attend à ce que la banque centrale doive continuer à augmenter les taux pour contrôler l’inflation.

“Je pense que l’inflation est plus forte que ce à quoi je m’attendais au cours du deuxième trimestre”, a déclaré le responsable de la banque centrale lors d’un discours à New York. “Maintenant que c’est arrivé, je pense que nous allons devoir aller un peu plus haut que ce que j’ai dit auparavant.”

Le taux des fonds fédéraux, qui est la référence de la banque centrale, devra probablement passer à 3,75%-4% d’ici la fin de 2022, a estimé Bullard. Il se situe actuellement entre 2,25 % et 2,5 % après quatre hausses de taux cette année. Le taux fixe le niveau que les banques se facturent mutuellement pour les prêts au jour le jour, mais se répercute sur de nombreux instruments de dette à taux variable à la consommation.

Néanmoins, Bullard a déclaré que la crédibilité de la Fed dans son engagement à lutter contre l’inflation l’aidera à éviter de plomber l’économie.

Bullard a comparé la situation actuelle de la Fed aux problèmes rencontrés par les banques centrales dans les années 1970 et au début des années 1980. L’inflation est désormais à son plus haut niveau depuis 1981.

Il s’est dit confiant que la Fed aujourd’hui n’aura pas à entraîner l’économie dans une récession comme l’a fait le président de l’époque, Paul Volcker, au début des années 1980.

“Les banques centrales modernes ont plus de crédibilité que leurs homologues des années 1970″, a déclaré Bullard lors d’un discours à New York. « À cause de cela… la Fed et la [European Central Bank] peut être capable de se désgonfler de manière ordonnée et de réaliser un atterrissage relativement doux.”

Les marchés ont récemment fait le pari inverse, à savoir qu’une Fed hawkish augmentera tellement les taux qu’une économie qui a déjà enduré des trimestres consécutifs de croissance négative du PIB tombera en récession. Les rendements des obligations d’État ont baissé et l’écart entre ces rendements s’est resserré, signe généralement que les investisseurs voient d’un mauvais œil la croissance future.

En fait, les prix à terme indiquent que la Fed devra suivre ses hausses de taux cette année avec des baisses dès l’été 2023.

Mais Bullard a fait valoir que la capacité de la Fed à orienter l’économie vers un atterrissage en douceur repose en grande partie sur sa crédibilité, en particulier si les marchés financiers et le public croient que la Fed a la volonté d’arrêter l’inflation. Il a différencié cela de l’ère des années 1970, lorsque la Fed a décrété des hausses de taux face à l’inflation, mais a rapidement reculé.

“Cette crédibilité n’existait pas à l’époque”, a-t-il déclaré. “Nous avons beaucoup plus de crédibilité qu’auparavant.”

Bullard apparaîtra mercredi sur “Squawk Box” de CNBC à partir de 7h30 HE.